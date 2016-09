Jueves 08 de septiembre de 2016 Mundo Latinoamérica Negocios Economía Deportes Opinión Gente Paute con Nosotros LA NOTA TIENDA Regístrese a nuestro Boletín Regístrese a nuestro Boletín SU EMAIL: INICIO / Mundo / Avance de los talibanes y combates en una ciudad del sur de Afganistán Avance de los talibanes y combates en una ciudad del sur de Afganistán Mundo | Imprimir jue 08 sep 2016 08:01 Los talibanes entraron en la ciudad de Tarin Kot, una capital provincial del sur de Afganistán, donde las autoridades locales pedían refuerzos urgentes este jueves mientras los habitantes atemorizados trataban de huir de los combates. Este avance de los talibanes se produce cuando el ejército afgano está desplegado en varios frentes desde que los rebeldes amenazan con tomar el control de otras dos capitales provinciales, Lashkar Gah (de la provincia de Helmand) y Kunduz (de la provincia homónima). Los talibanes ya habían ocupado brevemente Kunduz en septiembre de 2015, en lo que constituyó su mayor éxito militar desde la invasión estadounidense en 2001. "Los talibanes entraron en la ciudad y luchan por apoderarse de la sede de la policía y del NDS (servicio de inteligencia) y tememos que asalten la cárcel para liberar a los insurgentes cautivos", declaró a la AFP Haji Bari Daad, un responsable tribal de Tarin Kot. Ante estos ataques, las autoridades locales pidieron urgentemente refuerzos y apoyo aéreo. "Tememos que ataquen la prisión para liberar a los rebeldes cautivos", agregó. El jefe de la policía de Uruzgan, Wais Samim, admitió que numerosos puestos de defensa de la ciudad habían caído sin combatir. "Algunos policías quitaron sus puestos. Hay gente aquí que desea deliberadamente que el enemigo venza", dijo a la AFP. "Trataremos este problema una vez que hayamos rechazado al enemigo", agregó. Tarin Kot es la capital de la provincia de Uruzgan (sur), una región productora de adormidera. La ciudad estaba desde hace meses prácticamente sitiada por los talibanes. "Si los refuerzos no llegan, la ciudad caerá en manos de los talibanes", advirtió a la AFP Karim Khademzai, jefe del consejo provincial de Uruzgán. "Las calles están vacías y las tiendas cerradas", dijo, añadiendo que la gente no sabía dónde ir puesto que la ciudad está rodeada por los insurgentes. - El gobierno huye hacia el aeropuerto - Los servicios del presidente afgano, Ashraf Ghani, hicieron saber que el gobierno no dejaría que Uruzgan "se convierta en un santuario para terroristas". "Los refuerzos llegaron a la provincia, y el jefe de la policía local y los responsables provinciales están en el frente para combatir al enemigo", indicó en Facebook el portavoz del presidente Ghani, Shahhussain Murtazawi. Pero varios habitantes rechazaron esas afirmaciones y señalaron que esos mismo responsables fueron vistos intentando huir hacia el aeropuerto. Khademzai confirmó que varios responsables provinciales, entre ellos el gobernador, estaban en el aeropuerto. El general Abdul Raziq, jefe de la policía de Kandahar, declaró que encabezaría personalmente un contingente de refuerzos militares en Uruzgan. "Estamos en camino hacia Tarin Kot con centenares de hombres para rechazar el ataque", dijo a la AFP. Los talibanes, con reputación en el pasado de ser un movimiento poco capaz de llevar a cabo verdaderas ofensivas contra las ciudades, mostraron los últimos meses una inusual capacidad para atacar centros urbanos. También multiplicaron los atentados en la capital, Kabul. El último en fecha fue el lunes, con más de 40 muertos. Las fuerzas afganas desplegadas en múltiples frentes tienen dificultad en garantizar la seguridad en las provincias alejadas como Uruzgan, en donde las fuerzas australianas, holandesas y estadounidenses combatieron durante años. por Mamoon DURRANI (AFP) Mundo | Imprimir | Calificar este artículo: | | (0 Votos ) Comentarios sobre este artículo 0 Enviar el link a un amigo Su Nombre: Su EMail: Nombre destinatario: Email destinatario: Enviar Artículo > EL PERIÓDICO DE LA NOTA Mundo Avance de los talibanes y combates en una ciudad del sur de Afganistán (jue 08 sep 2016 08:01) Los talibanes entraron en la ciudad de Tarin Kot, una capital provincial del sur de Afganistán, donde las autoridades locales pedían refuerzos urgentes este jueves mientras los habitantes atemorizados trataban de huir de los combates. Sospechoso clave de atentados de París guarda silencio ante el juez Obama califica de "productiva" su entrevista con Putin sobre Siria Latinoamérica Opositores y chavistas marcharon en Venezuela en pugna por referendo contra Maduro (jue 08 sep 2016 08:03) Miles de opositores y seguidores del gobierno se manifestaron este miércoles en las principales ciudades de Venezuela, en una nueva demostración de fuerzas que acentúa la tensión social por un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Paraguayos arrojan billetes desde campanario de iglesia para celebrar la Virgen Colombia espera que mayoría de guerrilleros de FARC se desmovilice Negocios Sopó, municipio potencia para construcción de vivienda (jue 08 sep 2016 09:41) Sopó, municipio de Cundinamarca, se prepara para recibir la inversión que representa el desarrollo de proyectos inmobiliarios cuyo impacto empieza sentirse en la economía de esta población. Tan solo el 36% de la población de Sopo es nativa, el 35% es migrante y el resto, 29%, son hijos de migrantes que llegaron en los últimos 25 años. El Caribe tendrá su propio Silicon Valley Avon una práctica de éxito para la atención multicanal en Latinoamérica Economía Suben las importaciones en China por primera vez en casi dos años (jue 08 sep 2016 07:57) China registró una subida de sus importaciones por primera vez en casi dos años, anunció el jueves la Administración de Aduanas, interpretando el aumento como un signo positivo de la primera potencia comercial del mundo. El BCE mantiene sin cambios su principal tasa de interés a 0% Lagarde dice que el G20 luchará contra "ataques populistas" al libre comercio Deportes El nadador Lochte suspendido 10 meses por falso testimonio de asalto en Rio-2016 (jue 08 sep 2016 07:51) El nadador estadounidense Ryan Lochte recibió una suspensión de 10 meses después de su falsa historia sobre un robo a punta de pistola durante una noche de borrachera en los Juegos Olímpicos de Rio-2016, dijeron el miércoles dos informes seprados de medios de prensa locales. Wawrinka frena a Del Potro y avanza a semifinales del US Open Wawrinka frena a Del Potro y avanza a semifinales del US Open Gente 3M Colombia anuncia nuevos Vicepresidentes (mié 07 sep 2016 08:10) Carolina Echeverri, nueva Vicepresidente del Negocio de Seguridad & Gráficos de 3M Colombia. Pomy Kids, lo nuevo de El Pomar Grupo EPM ganó tres Premios CIER Internacional 2016