Al menos dos muertos en disturbios poselectorales en Gabón

jue 01 sep 2016 08:03

Al menos dos personas murieron, según la oposición, y varias resultaron heridas el jueves en Libreville, cuando las fuerzas de seguridad lanzaron un asalto contra la sede de campaña del opositor Jean Ping, cuya derrota en las presidenciales ha provocado disturbios en la capital de Gabón.

"Hay dos muertos y varios heridos, según una fuente fiable", dijo Ping, candidato presidencial opositor, a la AFP, dando un primer balance del asalto.

Los disturbios se produjeron tras el anuncio de los resultados de la elección presidencial, que proclamó una cuestionada victoria del presidente saliente Ali Bongo Ondimba. Según un portavoz del gobierno, la Guardia Republicana lanzó un asalto contra la sede de campaña de Ping en búsqueda de "criminales", responsables de un incendio por la tarde de la sede de la Asamblea Nacional en Libreville. El jueves por la mañana, el centro de la capital Libreville permanecía desierto y totalmente acordonado por la policía y los tanques de la gendarmería. Se producían saqueos en algunos barrios periféricos, mientras que las comunicaciones telefónicas e internet habían sido cortadas. Desde el miércoles por la noche, unos 200 saqueadores han sido detenidos, informó este jueves la policía nacional gabonesa. "Los saqueos siguen en los barrios populares" según un alto responsable policial, que informó de "seis policías heridos". - Bombardeo con helicópteros - "Atacaron hacia la 01H00 (local, 00H00 GMT)" relató Ping a la AFP. "Es la Guardia Republicana. Bombardearon con helicópteros y luego atacaron por tierra. Hay 19 heridos, de ellos algunos muy graves", prosiguió el candidato presidencial de la oposición, al relatar el ataque a su sede de campaña. El portavoz del gobierno, Alain-Claude Bilie-By-Nze, afirmó por su lado a la AFP que "personas armadas que incendiaron la sede de la Asamblea Nacional se replegaron en el cuartel general de Jean Ping, al mismo tiempo que centenares de saqueadores y violentos". Francia, antigua potencia colonial, expresó su "gran preocupación" por los acontecimientos en Gabón, y estimó que "no hay lugar para la violencia" en el marco electoral. El presidente Bongo ha gobernado Gabón desde 2009, siguiendo la senda de su difunto padre, Omar Bongo, que se mantuvo en el poder durante 41 años. Tanto Bongo como Ping habían proclamado su victoria tras las elecciones del sábado, lo que hacía presagiar una repetición de la violencia que sacudió al país tras los comicios de 2009. El martes por la tarde, la Comisión electoral anunció la reelección del presidente saliente, de 57 años, con 49,80% de votos a nivel nacional, frente a 48,23% para su rival Jean Ping, de 73 años, un excacique del régimen de Omar Bongo, padre del actual presidente. Ello representa una diferencia de 5.594 votos a favor de Bongo frente a Ping, de un total de 627.805 electores inscritos para la elección presidencial, que se llevó a cabo sin incidentes en este pequeño país petrolero de apenas 1,8 millones de habitantes. Los delegados de Ping cuestionan los resultados en una de las nueve provincias del país, el Alto-Ogooué, bastión de la etnia Téké de los Bongo. Bongo habría obtenido en esta provincia un 95,46% de los votos, con una participación de casi el 100% de los inscritos. - Gran tensión - Desde el anuncio de la controvertida victoria de Bongo estallaron disturbios entre las fuerzas del orden y los opositores, que gritaban: "¡Nos han robado las elecciones!" En el momento en que estallaban los disturbios, el presidente saliente Ali Bongo se felicitó por una elección "ejemplar".

Al igual que la oposición, la Unión Europea, Francia y Estados Unidos pidieron la publicación de los resultados de todos los colegios electorales de Gabón, unos 2.500 en total.

Este jueves la UE calificó la situación en Gabón de "crisis profunda" y apeló a todas las partes a "la calma". 