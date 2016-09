Viernes 09 de septiembre de 2016 Mundo Latinoamérica Negocios Economía Deportes Opinión Gente Paute con Nosotros LA NOTA TIENDA Regístrese a nuestro Boletín Regístrese a nuestro Boletín SU EMAIL: INICIO / Deportes / Zidane considera "absurda" la sanción de la FIFA al Real Madrid Zidane considera "absurda" la sanción de la FIFA al Real Madrid Deportes | Imprimir vie 09 sep 2016 07:43 El entrenador del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, considera "absurda" la sanción de la FIFA al Real Madrid por infracción al reglamento de traspaso de menores, la cual afecta a los propios hijos del técnico. "No entiendo nada y me molesta", dijo Zidane este viernes en una rueda de prensa, previa al encuentro de Liga de la 3ª jornada liguera el sábado contra Osasuna. "Puedo hablar en concreto de mis hijos: han nacido, han vivido toda la vida aquí, es absurdo que no puedan jugar al fútbol", añadió el técnico. El club "intenta hacer lo mejor para que todo esto pase", afirmó Zidane. El club blanco anunció el jueves que recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tras conocer ese mismo día que el comité de apelación de la FIFA rechazó su recurso contra la sanción impuesta en enero por infracción al reglamento de traspaso de menores de edad entre los años 2005 y 2014. La FIFA prohibió al Real Madrid acudir a dos ventanas de fichajes, por lo que el equipo blanco no podría volver a fichar jugadores hasta enero de 2018. "No puedo decir nada más. Es una sanción que acaba de salir y espero que las cosas se van arreglar rápido", insistió el técnico blanco, que tampoco cree que la sanción vaya a penalizar excesivamente al equipo blanco. - 'Contento con la plantilla' - "Estoy muy contento con la plantilla. Tenemos 24 jugadores a disposición (...) y si tenemos que hacer 2 o 3 años así, lo haremos con esta plantilla", explicó. Zidane adelantó que el astro portugués Cristiano Ronaldo, que vuelve de lesión tras dos meses sin jugar, jugará el sábado contra Osasuna. "Ha vuelto después de su lesión, contento de estar con nosotros", dijo Zidane, añadiendo que "es el primer partido para él después de 60 días, tenemos que darle tiempo, pero estoy contento de que esté y va a jugar mañana". El técnico blanco también confirmó que ha sido convocado el delantero francés Karim Benzema, pero no adelantó si lo alineará, tras sus molestias en la cadera. "No te puedo asegurar que Karim no puede recaer, pero él está muy bien, está como nunca y esto es lo más importante. Entra en la convocatoria y veremos mañana como empezamos", dijo. En cambio, no estarán el colombiano James y los brasileños Casemiro y Marcelo, a los que dará descanso tras jugar con sus selecciones. "No van a venir con nosotros porque después de los 10 días que han tenido, los dos partidos que han jugado, los tres han llegado un poco cansados y con los siete partidos (por venir) en tres semanas es mejor darles un poco de descanso", explicó Zidane. El técnico blanco tampoco quiso poner fecha al retorno del arquero costarricense Keylor Navas, tras su operación en el pie izquierdo en junio pasado. "No te puedo decir una fecha. Está con nosotros y está contento", dijo Zidane, antes de añadir que "todavía no está para entrar en la convocatoria, la semana que viene viene veremos cómo evoluciona". .AFP. 