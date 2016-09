Jueves 08 de septiembre de 2016 Mundo Latinoamérica Negocios Economía Deportes Opinión Gente Paute con Nosotros LA NOTA TIENDA Regístrese a nuestro Boletín Regístrese a nuestro Boletín SU EMAIL: INICIO / Deportes / Wawrinka frena a Del Potro y avanza a semifinales del US Open Wawrinka frena a Del Potro y avanza a semifinales del US Open Deportes | Imprimir jue 08 sep 2016 07:50 El suizo Stan Wawrinka le cortó el paso a semifinales del Abierto de tenis de Estados Unidos al argentino Juan Martín Del Potro, al derrotarle este miércoles en cuatro sets en las canchas de Flushing Meadows, Nueva York. Wawrinka aseguró su séptima semifinal de un torneo Gran Slam y segunda consecutiva de un US Open, tras ganar a Del Potro con parciales de 7-6 (7/5), 6-4, 3-6, 6-2 en un partido de tres horas y 13 minutos de duración. El suizo se enfrentará el viernes, por el boleto a la final, al japonés Kei Nishikori (N.6), que a primera hora sorprendió al número dos mundial Andy Murray por 1-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7-5. El milagroso regreso de Del Potro al circuito, luego de dos años arrastrando lesiones recurrentes de sus muñecas, quedó cortado en cuartos de final, instancia que alcanzó por primera vez desde las semifinales de Wimbledon de 2013. Con el partido ya casi decidido en el cuarto set, con Wawrinka delante por 5-2 y el saque en su mano, el público animó a Del Potro cantando en las tribunas el característico "¡olé, olé, olé" del fútbol y el argentino, emocionado, hizo un esfuerzo por aguantar los sollozos. "Sólo estoy feliz de volver a jugar tenis. Hace apenas unos meses pensaba en retirarme y heme aquí, peleando por unas semifinales ante uno de los mejores jugadores del circuito", dijo Del Potro en la rueda de prensa posterior al partido. - El partido - Ambos tenistas empezaron tanteándose, esperando el menor fallo para dar el primer zarpazo. Del Potro levantó al público con su primer quiebre tempranero, pero Wawrinka recuperó terreno y así llegaron al 6-6, y de ahí al 'tiebreak'. En la minimanga, el suizo se adelantó 4-1, pero de nuevo 'Delpo' recogió cordel y se acercó 7-5. Dos buenos reveses de Wawrinka le dieron el primer set. Del Potro levantó presión en el segundo y tras otro quiebre se lo embolsó 6-4 en 54 minutos, pero ya en el tercero y cuarto el cansancio y la falta de físico le pasaron factura. "Físicamente no estaba para jugar un partido de cinco horas en cuartos de final de un Gran Slam. El balance que hago ahora es positivo", declaró el argentino. La superioridad tenística de Wawrinka se notó en el mayor número de tiros ganadores que colocó, 53, por 28 Del Potro, y en que supo ganar los puntos de quiebre importantes y defender los que podrían complicarle la vida.

"Fue un partido muy físico ante un jugador increíble como Juan Martín. Fue duro, traté de ganar mis rallys, mantener la bola dentro y aprovechar las oportunidades", declaró Wawrinka.

.AFP. 