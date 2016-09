Viernes 02 de septiembre de 2016 Mundo Latinoamérica Negocios Economía Deportes Opinión Gente Paute con Nosotros LA NOTA TIENDA Regístrese a nuestro Boletín Regístrese a nuestro Boletín SU EMAIL: INICIO / Deportes / Serena y Murray a pasos firmes con truinfos en segunda ronda del US Open Serena y Murray a pasos firmes con truinfos en segunda ronda del US Open Deportes | Imprimir vie 02 sep 2016 08:02 La estadounidense Serena Williams, primera favorita y número uno mundial de la WTA, y el escocés Andy Murray, número dos del escalafón de la ATP, continuaron a pasos firmes este jueves en el US Open (último Grand Slam del año) al vencer en sus respectivos juegos de segunda ronda. Serena no perdió el tiempo para obtener su boleto al vencer a su compatriota Vania King con un par de 6-3. La menor de las hermanas Williams, seis veces ganadora de este torneo, sólo necesitó una hora y cinco minutos para disponer de la número 87 del ránking. Serena se enfrentará ahora en la siguiente ronda con la sueca Johanna Larsson, 47 en el ranking de la WTA, que venció a la checa Denisa Allertova con parciales de 6-3, 6-1. Después de su coronación en Wimbledon en julio pasado, Serena jugó sólo cinco partidos antes de llegar a Nueva York, pero antes no pudo revalidar sus títulos olímpicos en singles y dobles en Rio-2016. De ganar el US Open, Serena puede superar a la alemana Steffi Graf con su título número 23 de Grand Slam en su carrera, pero, en caso de ser eliminada prematuramente y la también germana Angelique Kerber logre titularse, sería desplazada de la cima del escalafón mundial. Por su parte, el escocés Murray se clasificó con facilidad para la tercera ronda del torneo, al vencer al español Marcell Granollers, 45 del mundo, con parciales de 6-4, 6-1, 6-4. En la siguiente ronda, Murray, el número dos del mundo, que ganó Wimbledon en julio y en agosto el oro olímpico en Rio, se enfrentará al francés Gilles Simon (N.31) o el italiano Paolo Lorenzi (N.40). Murray ha jugado la final de los tres primeros torneos de Grand Slam del año (Abierto de Asutralia, Roland Garros y Wimbledon). También en la rama femenina, la checa Karolina Pliskova, décima sembrada, eliminó a la paraguaya Montserrat González en sets corridos de 6-1, 7-5 y va por la rusa Anastasia Pavlyunchenkova (N.18), que derrotó a la francesa Kristina Mladenovic con marcadores de 6-1, 7-5. Por otro lado, la rumana Simona Halep, quinta favorita, superó a la checa Lucie Safarova con parciales de 6-3, 6-4 y va en tercera ante la húngara Timea Babos (N.31), quien venció a la holandesa Richel Hogenkamp por 6-2, 6-4. En la rama masculina, el francés Nicolas Mahut le ganó a su compatriota Paul-Henri Mathieu, número 70 del mundo, también en segunda ronda en tres sets por 6-4, 6-4, 6-2. En la siguiente manga Mahut, número 42 en el ranking de la ATP, se enfrentará al japonés Kei Nishikori (N.7), vencedor del ruso Khachanov Karen (N.95) por 6-4, 4-6, 6-4, 6-3. Mahut, que ganó en 2015 el US Open en dobles con Pierre-Hugues Herbert, había alcanzado los octavos de final en julio en Wimbledon. - Resultados del jueves en el torneo de tenis US Open (Grand Slam): Hombres - segunda ronda Nicolas Mahut (FRA) a Paul-Henri Mathieu (FRA) 6-4, 6-4, 6-2 Dominic Thiem (AUT/N.8) a Ricardas Berankis (LTU) 6-4, 6-3, 6-2 Pablo Carreño-Busta (ESP) a Janko Tipsarevic (SRB) 3-6, 4-6, 6-1, 6-4, 6-4 Kei Nishikori (JPN/N.6) a Karen Khachanov (RUS) 6-4, 4-6, 6-4, 6-3 Jared Donaldson (USA) a Viktor Troicki (SRB) 7-5, 6-3, 6-3 Joao Sousa (POR) a Feliciano López (ESP/N.16) 6-2, 6-4, 1-6, 7-5 Andy Murray (GBR/N.2) a Marcel Granollers (ESP) 6-4, 6-1, 6-4 Mujeres - segunda ronda Johanna Larsson (SWE) a Denisa Allertova (CZE) 6-3, 6-1 Timea Babos (HUN/N.31) a Richel Hogenkamp (NED) 6-2, 6-4 Simona Halep (ROM/N.5) a Lucie Safarova (CZE) 6-3, 6-4 Karolina Pliskova (CZE/N.10) a Montserrat González (PAR) 6-1, 7-5 Serena Williams (USA/N.1) a Vania King (USA) 6-3, 6-3 Yaroslava Shvedova (KAZ) a Qiang Wang (CHN) 6-0, 6-1 Shuai Zhang (CHN) a Samantha Stosur (AUS/N.16) 6-3, 6-3 Carla Suárez (ESP/N.11) a Jelena Jankovic (SRB) 6-1, 6-4 Elena Vesnina (RUS/N.19) a Annika Beck (GER) 6-2, 6-1 Agnieszka Radwanska (POL/N.4) a Naomi Broady (GBR) 7-6 (11/9), 6-3 Caroline García (FRA/N.25) a Katerina Siniakova (CZE) 4-6, 6-4, 6-4 Ana Konjuh (CRO) a Kurumi Nara (JPN) 6-3, 6-3 Varvara Lepchenko (USA) a Timea Bacsinszky (SUI/N.15) 6-4, 4-6, 6-4 Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.17) a Kristina Mladenovic (FRA) 6-2, 4-6, 7-6 (7/5) Venus Williams (USA/N.6) a Julia Georges (GER) 6-2, 6-3 .AFP. Deportes

Ahmad Masud hijo, tras la senda de su padre en Afganistán (jue 01 sep 2016 08:26) Con 12 años iba encaramado al tanque que tiraba del ataúd de su padre. Quince años después, Ahmad Masud, hijo del mítico comandante Masud que luchó contra los soviéticos y los talibanes, está preparado para asumir su destino en Afganistán. 