lun 12 sep 2016 07:44 El flamante campeón de la Vuelta a España, el colombiano Nairo Quintana, ha renovado hasta 2019 con el equipo Movistar, mostrándose también feliz de ser un 'embajador' de su país con sus éxitos, que confía en seguir aumentando. "Tenemos que anunciar la prolongación del contrato de Nairo hasta el año 2019 incluido y el de Alejandro (Valverde) que estamos a punto de cerrar", dijo el director del Movistar, Eusebio Unzué en el marco de un acto, en el que el gigante español de las telecomunicaciones anunció la renovación de su patrocinio con el equipo Movistar. Quintana se quedará así tres años más en el equipo que lo fichó en 2012 y en el que se ha convertido en uno de los mejores ciclistas del pelotón actual. Desde su fichaje, el colombiano cuenta entre otras victorias con el Giro de Italia de 2014 y su todavía reciente Vuelta a España. "Estoy emocionado de haber vencido en la Vuelta, van pasando las horas y lo voy asimilando", dijo el ciclista colombiano presente en el acto junto a su compañero de equipo Alejandro Valverde. "Es como un sueño y poco a poco te vas despertando y vas viendo la realidad. Hicimos un gran trabajo", añadió el ciclista colombiano, de 26 años, al que todavía le queda el "sueño amarillo" del Tour, que le es esquivo. Segundo en 2013 y 2014, y tercero en 2016 en el Tour, Quintana mostraba el domingo tras ganar la Vuelta su deseo de hacerse con la última grande que le queda, pero este lunes no quiso adelantar cuales serán sus planes para la próxima temporada. El colombiano se limitó a afirmar que "me gustaría revalidar la Vuelta, pero tenemos que ver también que tenemos otros objetivos importantes, y esperamos a la planificación del equipo para comenzar a trabajar". - Orgullo de un país - En cambio, se mostró feliz de ser todo un referente en su país, después de ver como sus compatriotas abarrotaron el domingo las calles de Madrid para verle ganar la Vuelta. "Me llena de orgullo el ver que todos los colombianos en todas partes del mundo salen a gritarme, a darme fortaleza y eso me emociona", afirmó. "Poco a poco he venido haciendo, creciendo y siendo un referente para todos los niños y me he convertido en un embajador del país y eso tiene bastante responsabilidad", dijo, insistiendo en que se siente "orgulloso" de ser una representación de Colombia allí donde va. Sin embargo, prefirió no pronunciarse sobre temas más espinosos en su país como el referéndum sobre el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, que habrá de someterse a un referéndum. "Con mis pedalazos doy la felicidad y la alegría a todos. Las decisiones las tomará cada uno de la manera que crea conveniente", añadió. El colombiano sólo lamentó no haber podido representar a su país en los Juegos Olímpicos donde no fue tras decidir retirarse por las alergias que también lastraron su rendimiento en el pasado Tour de Francia. "Estuve siguiendo los Juegos Olímpicos con bastante envidia porque no pude estar allí. Con las alergias, sabía que si hacía presencia allí, aquí en la vuelta no estaría a un buen nivel", dijo, afirmando que lo mejor era permitir que otro deportista representara a Colombia. "Poder tener tu cuerpo al ciento por ciento es lo mejor. En el Tour no lo tenía. Si no, no sé si podríamos haber ganado, pero por lo menos se lo hubiéramos puesto más difícil a Froome", concluyó.