INICIO / Deportes / Pareja argentina baila a Piazzolla y gana Mundial de Tango en categoría Escenario Pareja argentina baila a Piazzolla y gana Mundial de Tango en categoría Escenario Deportes | Imprimir jue 01 sep 2016 07:55 La pareja argentina de Agustina Vignau y Hugo Mastrolorenzo ganó este miércoles el Mundial de Tango en la categoría Escenario, en una original puesta de un clásico de Astor Piazzolla para la final disputada en el estadio cerrado Luna Park de Buenos Aires. De las 19 parejas que llegaron a la final, once eran de Argentina, tres de Rusia, tres de Colombia, una de Brasil y una de Italia. Las tribunas estaban colmadas por unas 12.000 personas. Por primera vez en esta final, el público pudo votar por sus favoritos a través de internet y unas 13.000 personas participaron, dijeron los organizadores. "Es un trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo. Uno desea esto. A veces es bastante complejo de aceptar las propuestas nuevas, en un medio más tradicionalista pero que ha cambiado y nos ha hecho crecer mucho", dijo Mastrolorenzo, que destacó que su baile "es una mixtura de lenguajes". La pareja sorprendió con una excelente versión del clásico tango "Balada para un loco", de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, interpretado por el popular cantante argentino Roberto Goyeneche. "Cada año el mundial nos hizo crecer mucho. Participamos desde 2011. Uno festeja mucho el proceso porque si hubiéramos ganado antes, no hubieramos creado todo lo que creamos", agregó Vignau. La pareja había salido segunda en el Mundial de 2014. Si bien los campeones y subcampeones fueron parejas argentinas, entre los cinco primeros hubo una pareja de Colombia, una de Italia y una de Rusia. El tercer puesto fue para los colombianos Andrés Uran y Estefanía Arango, el cuarto para los italianos Simone Facchini y Gioia Abballe y el quinto para los rusos Dmitry Vasin y Sagdiana Khamzina. A diferencia del tango Pista que consiste en representar el estilo más popular de la tradicional danza rioplatense, la categoría Escenario es más acrobático y permite saltos, trepadas y piruetas coreográficas. El martes, en la primera final, en ese caso de tango pista que tiene mayor valoración del abrazo de los bailarines, se impuso otra pareja argentina, integrada por Melisa Sacchi y Cristian Palomo. .AFP. 