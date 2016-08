jue 25 ago 2016 07:44 (AFP). El exastro del fútbol argentino Diego Maradona criticó al capitán de la selección argentina Lionel Messi por haber tenido en vilo a los argentinos tras su renuncia a la albiceleste para luego dar marcha atrás, situación que según sugirió pudo tratarse de un "montaje". "Todo esto no sé si fue un montaje para hacernos entender que perdieron tres finales ahí, sobre el pucho, no es que les hicieron cinco goles", dijo Maradona la noche del miércoles a radio La Red. Maradona sostuvo que Messi "se enojó para nada. Porque la culpa no la tiene él, la tienen otros. ¿Por qué iba a renunciar él? Se apuró en decir eso, después de haber tenido en vilo y llorando a muchos chicos en Argentina". Messi pegó un portazo en junio en medio de la frustración tras haber perdido la final de la Copa América en Estados Unidos ante Chile, partido en el que además erró el tiro penal en la definición desde los doce pasos. "Se le escapó un poco la tortuga (se perdió), porque no tenemos otro mejor. Él es el que menos tiene que hacer sufrir a los argentinos, además del dolor de perder la final", sostuvo. Un mes y medio después de renunciar, Messi anunció su marcha atrás en una carta pública. "Me pasaron muchas cosas por la cabeza el día de la última final y pensé seriamente en dejarlo, pero amo demasiado a mi país y a esta camiseta", escribió en un comunicado el crack del FC Barcelona, de 29 años. Un día después de su anuncio el nuevo entrenador Edgardo Bauza confirmó que Messi estará ante Uruguay y Venezuela, el 1 y el 6 de septiembre, en los partidos por Eliminatorias para el Mundial de Rusia-2018. Antes, el técnico había viajado a Barcelona a reunirse con el jugador. Maradona ratificó su apoyo a Bauza, que sucede a Gerardo Martino, quien renunció en medio de la crisis de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). "Le dejé un mensaje con las felicitaciones. Lo importante es que no le impongan cosas. Si quiere venir Messi, que venga; si quiere venir (Sergio) Agüero, que venga, pero que no le impongan cosas, porque si no empezamos mal", dijo el ex10 argentino. Maradona también criticó a la AFA por la situación de las selecciones juveniles. "No hay gente capaz, con un proyecto que le pueda dar algo a la selección y los chicos. Estamos errando el rumbo, hoy estamos tan decadentes como el fútbol brasileño. Le pueden dar la medalla de oro, pero el fútbol brasileño hoy es horrible", afirmó. El exDT de la selección argentina y campeón del mundo en México-86 advirtió que el comité de autoridades de la AFA impuesto por la FIFA para zanjar la crisis de la institución "va a durar menos que un saludo". "Esperá que vaya yo a la FIFA a hablar con (el presidente Gianni) Infantino", advirtió.