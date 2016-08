Viernes 26 de agosto de 2016 Mundo Latinoamérica Negocios Economía Deportes Opinión Gente Paute con Nosotros LA NOTA TIENDA Regístrese a nuestro Boletín Regístrese a nuestro Boletín SU EMAIL: INICIO / Deportes / La Liga de Campeones, un club cada vez más selecto La Liga de Campeones, un club cada vez más selecto Deportes | Imprimir vie 26 ago 2016 07:44 (AFP). La Liga de Campeones toma forma de una competición aún más elitista: España, Inglaterra, Alemania e Italia tendrán cada uno 4 plazas garantizadas en la fase de grupos, lo que supone 16 de 32 equipos, en el periodo 2018-21, anunciaron este viernes en Mónaco los dirigentes de la UEFA. Esta reforma favorece a los cuatro países que lideran la clasificación UEFA, basada en la media de actuaciones recientes. Tanta es la ventaja adquirida por las cuatro grandes ligas que todas ellas tienen asegurado ocupar los puestos de honor hasta 2021, y por ello poder inscribir a cuatro equipos en la máxima competición por clubes hasta ese año. Sin embargo la competición más prestigiosa no es la que más dinero reparte. Este año la 'Champions' repartirá 1.300 millones de euros, por los 2.300 millones de la Premier League inglesa. - "Imposible satisfacer a todo el mundo" - Francia mantiene sus prerrogativas, por las que el campeón y el subcampeón de la Ligue 1 acceden directamente a la fase de grupos, mientras que el tercero deberá disputar un repechaje, con la ventaja de que, durante ese período, y en virtud del nuevo sistema, se asegura no cruzarse con un rival de las ligas más poderosas de Europa. Esta semana, el Villarreal, cuarto del pasado campeonato español cayó en el repechaje con el Mónaco, aunque España mantiene no obstante cuatro representantes en la Liga de Campeones, los tres primeros del campeonato, y el Sevilla, que se clasificó merced a su triunfo en la Europa League. "Era imposible satisfacer a todo el mundo, pero hay que guardar el sueño vivo, y al final todas las federaciones (55) participan y se mantiene el formato (32 equipos en 8 grupos de cuatro)", comentó el secretario general interino de la UEFA Théodore Théodoridis, al presentar este formato antes del sorteo de la Europa League. La UEFA logró aparcar el proyecto de algunos clubes, los más poderosos, que sólo querían dos mini campeonatos de 8 equipos, con una final que habría enfrentado a los campeones de ambos. - Acceso más difícil - Pero el acceso a la fase de grupos se complica para las naciones más pequeñas. Este año, 22 clubes estaban clasificados directamente para la fase de grupos, y 10 salían del repechaje. Para el periodo 2018-2021, 26 equipos se clasificarán directamente, y sólo 6 saldrán del repechaje. El más favorecido es Italia, que sólo contaba con un máximo de tres representantes. Este año la Juventus y el Nápoles están clasificados, mientras que la Roma cayó ante el Oporto en la eliminatoria previa. Actualmente, España, Inglaterra y Alemania, clasifican directamente a sus tres primeros clasificados, mientras que el cuarto pasa por un repechaje. 