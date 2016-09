Jueves 08 de septiembre de 2016 Mundo Latinoamérica Negocios Economía Deportes Opinión Gente Paute con Nosotros LA NOTA TIENDA Regístrese a nuestro Boletín Regístrese a nuestro Boletín SU EMAIL: INICIO / Deportes / El nadador Lochte suspendido 10 meses por falso testimonio de asalto en Rio-2016 El nadador Lochte suspendido 10 meses por falso testimonio de asalto en Rio-2016 Deportes | Imprimir jue 08 sep 2016 07:51 El nadador estadounidense Ryan Lochte recibió una suspensión de 10 meses después de su falsa historia sobre un robo a punta de pistola durante una noche de borrachera en los Juegos Olímpicos de Rio-2016, dijeron el miércoles dos informes seprados de medios de prensa locales. Lochte, de 32 años, ha sido suspendido hasta mediados de 2017, según el diario USA Today, citando a una persona con conocimiento de la situación. También se le prohibió participar en el Campeonato Mundial de Budapest del próximo año. Un portavoz del Comité Olímpico de lEstados Unidos (USOC) se negó a confirmar los informes cuando fue contactado por la AFP para hacer comentarios. USA Today aseguró en un comunicado que la confirmación de la suspensión se publicará el jueves. La suspensión de Lochte fue reportada primero por el sitio web de noticias de entretenimiento TMZ.com. El portal dijo que otros tres nadadores que participaron en la escapada y el falso asalto fueron suspendidos también por diversos períodos de hasta cuatro meses. Lochte, medallista olímpico en 12 ocasiones, ha perdido una gran cantidad de acuerdos de patrocinio después de la aventura de Río. Fue acusado por la policía de Brasil el mes pasado por informar falsamente que había sido objeto de robo a punta de pistola. Una jueza pidió que se le confiscara el pasaporte, pero el nadador ya había abandonado el país en el momento en que se presentaron los cargos. Ganador de una medalla de oro olímpica en Rio, Lochte había dicho a los medios de comunicación que él y tres compañeros de equipo habían sido asaltados después de una fiesta nocturna por ladrones que se hicieron pasar por policías. La historia de Lochte y sus amigos fue una humillación, primero para los anfitriones brasileños de los Juegos y después para el equipo de natación de Estados Unidos. Lochte, que ahora está tratando de rehabilitar su imagen pública con una aparición en el reality show "Dancing With the Stars", se ha disculpado por su comportamiento. "Estoy asumiendo toda la responsabilidad de esto", dijo Lochte en una entrevista televisiva. "He exagerado esa historia y si nunca hubiera hecho eso, no estaría en este lío", afirmó. .AFP. Mundo

Obama califica de "productiva" su entrevista con Putin sobre Siria (lun 05 sep 2016 08:54)

(AFP). El presidente estadounidense Barack Obama calificó de "productiva" la reunión que tuvo este lunes con su homólogo ruso Vladimir Putin sobre un alto el fuego en Siria, tras un previo encuentro fallido al respecto.

Ahmad Masud hijo, tras la senda de su padre en Afganistán

Al menos dos muertos en disturbios poselectorales en Gabón

Latinoamérica

Colombia espera que mayoría de guerrilleros de FARC se desmovilice (mié 07 sep 2016 08:07)

A Misael Mosquera, líder indígena de Colombia, le preocupa que disidentes de las FARC "generen nuevamente conflicto" en el país. Argentina: industria y construcción en picada, según el gobierno

EEUU: solicitudes semanales de subsidios de desempleo suben menos de lo previsto 