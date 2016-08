Miércoles 31 de agosto de 2016 Mundo Latinoamérica Negocios Economía Deportes Opinión Gente Paute con Nosotros LA NOTA TIENDA Regístrese a nuestro Boletín Regístrese a nuestro Boletín SU EMAIL: INICIO / Deportes / Ecuador intentará recuperar su gran inicio de eliminatorias ante un urgido Brasil Ecuador intentará recuperar su gran inicio de eliminatorias ante un urgido Brasil Deportes | Imprimir mié 31 ago 2016 07:49 (AFP). Ecuador, con el delantero 'espanyolista' Felipe Caicedo, intentará este jueves en Quito recuperar su gran inicio de eliminatorias a Rusia-2018 en el partido de séptima fecha ante el nuevo Brasil de Tite. Los brasileños llegan urgidos por un triunfo e ingresar a la zona de clasificación directa de las eliminatorias. Tras un inicio arrollador de cuatro victorias seguidas ante Argentina, Bolivia, Uruguay y Venezuela, el país andino perdió fuelle en la siguiente doble fecha, con un empate ante Paraguay en casa y la derrota ante Colombia de visita. Pese a ello, Ecuador comparte la punta de la clasificación junto a Uruguay, con 13 puntos. Brasil viene alto de moral tras el oro de su selección olímpica y con un nuevo DT, Tite, que debuta en este partido en sustitución de Dunga, consciente de que una derrota dejaría a la 'canarinha' en una situación bastante complicada. Los andinos no contarán por sanción con el punta Antonio 'Toño' Valencia, figura en el Manchester United de José Mourinho, pero recuperan al delantero del Español de Barcelona Felipe Caicedo, máximo goleador de las eliminatorias. El DT de la selección de Ecuador, Gustavo Quinteros, que sorprendió a todos con su propuesta de juego de toque rápido, fuerte defensa y contraataque, descarta que la altura de Quito (2.850 metros) sea una ventaja para su equipo. "Será un partido de mucha movilidad" en el que "es un error decir que tenemos la altura de ventaja", señaló el timonel a la prensa local. "Vamos a ser propositivos, como siempre, pero tenemos que presionarlos. No podemos darles espacios porque llegan motivados, hace poco ganaron una medalla olímpica", añadió. - Un nuevo Brasil - Consciente de que la altura suele ser un lastre, Brasil llegó la noche del domingo para aclimatarse a la mayor rapidez que tiene el balón en estas situaciones. Los brasileños llegaron con su nuevo estratega, el exfutbolista Adenor Leonardo Bacchi, conocido como Tite, llamado a rescatar la autoestima de la selección y revertir el momento crítico tras la era Dunga: eliminado de forma precoz de la Copa América y fuera de la zona de clasificación en el premundial a Rusia-2018. "Espero que (con Tite) sea un equipo cohesionado, muy luchador, competitivo, agresivo, y que cuando tenga la posesión del balón, con la calidad individual, pueda marcar la diferencia", dijo el martes Pedro Geromel, defensa del Gremio de Porto Alegre, quien reemplazó en esa línea a Rodrigo Caio (Sao Paulo). Y también vino con Neymar, el astro del Barcelona y tercer mejor futbolista del planeta en 2015, convertido en la estrella indiscutible de esta selección. "El momento de Brasil no está siendo bueno, pero todos sabemos que estamos preparados para darle la vuelta; estamos trabajando para eso", expresó el volante Casemiro, del español Real Madrid. Ecuador es un equipo "que juega muy fuerte aquí, sabe jugar en su casa, tiene un ataque muy rápido, y tenemos que jugar muy bien y conseguir un resultado positivo. Es muy importante para nosotros y para el primer partido" de Tite al frente de la 'canarinha', explicó de su lado el ariete Taison (Shakhtar Donetsk, Ucrania). El partido se disputará en el Estadio Olímpico Atahualpa, a partir de las 16H00 locales (21H00 GMT), y estará arbitrado por la terna paraguaya encabezada por Enrique Cáceres, con Eduardo Cardozo y Milcíades Salívar por las líneas. Cinco días después, Ecuador jugará contra Perú en Lima y Brasil recibirá a Colombia en Manaos, por la octava jornada. Posibles alineaciones: Ecuador: Alexander Domínguez - Juan Carlos Paredes, Gabriel Achiller, Arturo Mina, Walter Ayoví - Christian Noboa, Carlos Gruezo, Enner Valencia, Jefferson Montero - Miller Bolaños y Felipe Caicedo. DT: Gustavo Quinteros. Brasil: Alisson - Daniel Alves, Miranda, Gil, Marcelo - Casemiro, Renato Augusto, Willian, Philippe Coutinho- Gabriel Jesus y Neymar. DT: Tite. Deportes | Imprimir | Calificar este artículo: | | (0 Votos ) Comentarios sobre este artículo 0 Enviar el link a un amigo Su Nombre: Su EMail: Nombre destinatario: Email destinatario: Enviar Artículo > EL PERIÓDICO DE LA NOTA Mundo Varios heridos en un atentado con coche bomba en la embajada china de Kirguistán (mar 30 ago 2016 08:28) (AFP). Varias personas resultaron heridas este martes cuando un kamikaze conduciendo un coche se hizo estallar en la entrada de la embajada de China en Biskek, la capital de Kirguistán, una exrepública soviética de Asia Central, anunció la policía. El rescate de 6.500 migrantes frente a Libia hace temer una afluencia récord el martes Fin de experimento de aislamiento para simular vida en Marte espacio Latinoamérica ¿Fora Dilma? Rousseff ante su histórico veredicto en el Senado (mar 30 ago 2016 07:54) (AFP). Dilma Rousseff enfrenta a partir de este martes el veredicto del Senado sobre su destitución, al final de un juicio político que, según los últimos cálculos, despedirá a la izquierda en el poder de Brasil. Muerte y esperanza en zona de Colombia donde nacieron y se desarmarán las FARC Presidente paraguayo promete "resultados contundentes" en lucha contra la guerrilla Negocios Ingresos operacionales consolidados de Grupo Éxito ascienden a $17.8 billones (mar 30 ago 2016 11:14) Los ingresos consolidados ascendieron a $17.8 billones durante el trimestre, con ventas en Alimentos creciendo un 8.6% y representando el 62% del total de las ventas. Red Hat amplía su presencia en Colombia Herbalife Colombia aporta al fortalecimiento de las comunidades Economía El petróleo en Asia tras registrar marcadas pérdidas petróleo (mar 30 ago 2016 08:33) (AFP). Los precios del petróleo subían en Asia este martes, después de un día cotizando bajo por la fortaleza del dólar, pero las preocupaciones sobre un excedente de la oferta siguen frenando la tendencia, en vísperas de una reunión informal de la OPEP. Producción minera en Chile cayó 0,4% y la industrial 4,4% en julio Desigualdad entre hombres y mujeres cuesta U$ 95.000 millones al año a África subsahariana Deportes Ecuador intentará recuperar su gran inicio de eliminatorias ante un urgido Brasil (mié 31 ago 2016 07:49) (AFP). Ecuador, con el delantero 'espanyolista' Felipe Caicedo, intentará este jueves en Quito recuperar su gran inicio de eliminatorias a Rusia-2018 en el partido de séptima fecha ante el nuevo Brasil de Tite. Nairo Quintana pide a colombianos "apoyar" la paz en Colombia Nepal prohíbe a dos alpinistas subir al Everest durante 10 años por mentir sobre su ascenso Gente GM, anuncia nuevo Vicepresidente de Experiencia de Conectividad Global del Cliente (mar 30 ago 2016 11:11) General Motors anunció el nombramiento del colombiano Santiago Chamorro como nuevo Vicepresidente de Experiencia de Conectividad Global del Cliente para General Motors, reportando a Mary Barra, CEO de la compañía. Constructores invitan a superar 'el síndrome del concreto' Centre su estrategia en el consumidor e incremente sus ventas online