Cinco jugadores de voleibol cubanos condenados a prisión por violación en Finlandia Deportes | Imprimir mar 20 sep 2016 07:50 Cinco jugadores del equipo de voleibol de Cuba fueron condenados este martes a penas de hasta cinco años de cárcel por violación por un tribunal de Tampere (suroeste de Finlandia), tras la denuncia de una mujer durante la Liga Mundial disputada el pasado julio. Cuatro de los acusados fueron condenados a cinco años de prisión: el capitán Rolando Cepeda Abreu, de 27 años, y los jugadores Abrahan Alfonso Gavilán, de 21, Ricardo Calvo Manzano, de 19, y Osmany Uriarte Mestre, de 21. El quinto, Luis Sosa Sierra, de 21 años, fue condenado a una pena de tres años y medio, y un sexto, Dariel Albo Miranda, de 24 años, fue absuelto. La violación tuvo lugar la noche del 2 de julio, en el hotel en el que se alojaba el equipo cubano durante la Liga Mundial de Voleibol, en Tampere. La víctima conoció a algunos de los jugadores en la discoteca ubicada en los bajos del hotel. Después subió a la habitación de Uriarte Mestre, con el que tuvo una relación sexual consentida. Pero se quedó aturdida al ver que el jugador invitaba a su habitación a Calvo Manzano y después a los otros. Según el fiscal, Uriarte Mestre, Calvo Manzano, Cepeda Abreu y Alfonso Gavilán, "en la habitación 923 forzaron juntos y de común acuerdo (a la víctima) a mantener varias relaciones sexuales por medio de la violencia y aprovechando su miedo e impotencia". El acta de acusación reveló que para impedir que la chica huyera, los deportistas le tiraron de los pelos y la agarraron por el cuello. También filmaron y fotografiaron varias violaciones. Los hechos duraron dos horas y media. El tribunal justificó las condenas con el testigo de la víctima y las pruebas de los SMS intercambiados entre los acusados esa noche. Además, aunque todos los acusados negaron las violaciones, sus versiones no coincidían exactamente e, incluso, algunos de ellos cambiaron su declaración durante la instrucción. Albo Miranda fue absuelto después de que la víctima y otros acusados aseguraran que no había participado en los hechos. "Si bien no hay dudas de que Albo Miranda aconsejó borrar las huellas, había una duda considerable sobre su culpabilidad", estimaron los jueces. Los acusados fueron detenidos el 3 de julio y desde entonces han permanecido en prisión. No se dieron detalles sobre la identidad de la víctima, solamente que era mayor de edad. El juicio tuvo lugar a puertas cerradas. El abogado de Alfonso Gavilán señaló a la AFP que su cliente apelaría la sentencia. No se conocen las intenciones de los otros condenados. En Finlandia, la pena máxima por violación agravada es de 10 años. El asunto impidió a los jugadores participar en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro. El resto del equipo perdió sus cinco partidos y quedó en último lugar de su grupo. .AFP. 