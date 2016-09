Lunes 05 de septiembre de 2016 Mundo Latinoamérica Negocios Economía Deportes Opinión Gente Paute con Nosotros LA NOTA TIENDA Regístrese a nuestro Boletín Regístrese a nuestro Boletín SU EMAIL: INICIO / Gente / Grupo EPM ganó tres Premios CIER Internacional 2016 Grupo EPM ganó tres Premios CIER Internacional 2016 Gente | Imprimir lun 05 sep 2016 08:16 Gracias a la calificación de sus clientes y usuarios que valoraron la calidad del servicio, tres empresas del Grupo EPM: EPM, EDEQ y Del Sur fueron distinguidas con los Premios de la Comisión de Integración Energética Regional (CIER) 2016, entre 63 compañías distribuidoras de energía eléctrica de 13 países de América Latina. El Gerente General de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta, agradeció a los clientes y usuarios por su reconocimiento. “Hoy damos gracias a nuestros clientes y usuarios por su buena calificación al servicio de energía eléctrica que prestamos. Los resultados de esta encuesta son muy importantes para nuestro grupo empresarial porque se convierten en una herramienta para mejorar cada día y responder a las necesidades de la comunidad, escuchar sus inquietudes y avanzar en ese propósito de ser cada vez más cercanos a la gente”.



Los Premios CIER Internacional 2016 son entregados por la Comisión de Integración Energética Regional, que cada año realiza la Encuesta Regional de Satisfacción de Clientes Residenciales entre clientes y usuarios de energía eléctrica en América Latina.



En la encuesta los clientes y usuarios responden preguntas relacionadas con cinco áreas de la calidad: suministro de energía, información y comunicación, factura de energía, atención al cliente e imagen. De la sumatoria de estos atributos se calcula el Índice de Satisfacción de la Calidad Percibida (Iscal), que brinda el puntaje asignado.



De acuerdo con el número de clientes que tengan las empresas participan en su categoría, ya sea en las de más de 500.000 clientes o en las de menos de 500.000 clientes. En las dos categorías se conceden tres galardones: oro, plata y bronce.



En 2016, EPM ocupó el segundo lugar entre las empresas con más de 500.000 clientes, con una calificación de 85,2 puntos sobre 100, por encima de 31 empresas de este segmento y ganó el Premio CIER en la categoría Plata. Por su parte, EDEQ recibió Oro en las empresas con menos de 500.000 clientes, con una calificación de 92,8 puntos sobre 100, y Del Sur, filial del Grupo EPM en El Salvador, alcanzó la Plata, con 90,8 puntos sobre 100.



Londoño De la Cuesta agregó que “para el Grupo EPM es muy satisfactorio tener a tres de sus compañías entre las mejores de América Latina en la prestación del servicio de energía eléctrica, escogidas por los mismos clientes y usuarios, porque reconoce el trabajo que adelantamos cada día para llevarles un servicio confiable y con calidad, que contribuya a su calidad de vida, y sume al desarrollo de las regiones en las que tenemos presencia”.



La Comisión de Integración Energética Regional (CIER) cuenta con 13 países miembros, entre los que se encuentran: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, así como el Comité Regional para Centroamérica y El Caribe (CECACIER), que otorga membresía a 263 empresas de la región. Además, México es miembro asociado, vincula a las entidades de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos de Panamá (ASEP) y a la Administración del Mercado Eléctrico de Uruguay (ADME).