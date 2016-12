Jueves 22 de diciembre de 2016 Mundo Latinoamérica Negocios Economía Deportes Opinión Gente Paute con Nosotros LA NOTA TIENDA Regístrese a nuestro Boletín Regístrese a nuestro Boletín SU EMAIL: INICIO / Gente / Eciplast anuncia nuevas sedes en el país Eciplast anuncia nuevas sedes en el país Gente | Imprimir jue 06 oct 2016 09:18 Eciplast S.A.S., realizó este año varias alianzas estratégicas con el fin de llevar todo su talento humano y tecnológico, para la prestación del servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva en las ciudades de Villavicencio y Yopal.

Debido a la alta demanda de estos servicios médicos en dichas regiones del país, instituciones como Sima Link, una IPS especializada en la prestación de servicios médicos quirúrgicos en la ciudad de Yopal y la Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia en la ciudad de Villavicencio, contemplaron dentro de su plan de desarrollo, la apertura de este servicio en donde se pudiera contar con el apoyo de un grupo médico altamente calificado e idóneo.

Según Rubí Araque, Gerente de Eciplast “Es importante este tipo de alianzas que buscan beneficiar y mejorar la atención en los servicios de salud. Es por ello que decidimos hacer un aporte know-how, con el fin de ayudar a solucionar situaciones presentadas en esta área médica, dando así un valor agregado al servicio que se prestará en estas dos ciudades y en donde estarán adoptando nuestro modelo de atención a pacientes y procesos altamente certificados”.

A través de una agenda programada se llevan a cabo jornadas de acuerdo a las necesidades de tiempo quirúrgico y de consulta externa requeridas por los pacientes, quienes ya pueden contar con una atención de alta calidad y de la mano de los mejores expertos del país, en los servicios particulares de cirugía estética y a través de aseguradoras (EPS, ARL) contratadas con la IPS, para la atención en cirugía plástica reconstructiva, cirugía de mano, craneofacial y microcirugía.

El grupo médico de Eciplast que cuenta con una amplia trayectoria científica y académica, ahora podrá brindar todo su servicio profesional para satisfacer las necesidades de los pacientes en la ciudad de Villavicencio y Yopal.

El grupo médico de Eciplast que cuenta con una amplia trayectoria científica y académica, ahora podrá brindar todo su servicio profesional para satisfacer las necesidades de los pacientes en la ciudad de Villavicencio y Yopal.

Así mismo, a futuro tienen proyectado llegar a otras ciudades como Cúcuta y Bucaramanga, a través de alianzas estratégicas con IPS de dichas ciudades, para poder prestar el servicio en el área de Microcirugía.