Viernes 02 de septiembre de 2016 Mundo Latinoamérica Negocios Economía Deportes Opinión Gente Paute con Nosotros LA NOTA TIENDA Regístrese a nuestro Boletín Regístrese a nuestro Boletín SU EMAIL: INICIO / Gente / Después de 25 años, Orlando Ayala se retira de Microsoft Después de 25 años, Orlando Ayala se retira de Microsoft Gente | Imprimir vie 02 sep 2016 08:00 Hace unos días, frente a un auditorio de más de 15 mil empleados, Satya Nadela, CEO de Microsoft, reconoció los 25 años de trabajo del colombiano Orlando Ayala. Y durante largos minutos, este colombiano fue aplaudido y homenajeado, pues Orlando visitó, trabajó y dejó huella en muchos lugares donde Microsoft ha hecho presencia. Y en eso Ayala contribuyó mucho. De su mano se crearon varias subsidiarias de esta compañía, entre otras la de Colombia.





Esta es su historia. Egresado del programa de Administración de Sistemas de Información de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, se ocupó de un gran número de cargos y tareas durante sus 25 años de historia en Microsoft, donde inició como director senior para América Latina, hasta ocupar el cargo que hoy deja.



Antes de ingresar a Microsoft, Ayala trabajó para NCR Corporation como director de ventas en México.



Llegó a Microsoft en 1991 a ocupar el cargo de director ejecutivo de la Región Latinoamericana. Su sueño era abrir más oficinas y aumentar el impacto de la compañía en esta región. Así que, cuentan en los pasillos de Microsoft en Redmond, un día fue a la oficina de Bill Gates y le contó este sueño. Y que Bill Gates lo vio tan determinado que le dijo que no estaba muy seguro de ese paso, pero que lo hiciera. Y lo hizo. Abrió varias sedes, entre esas las oficinas en Colombia en 1992 y logró el 90% de aumento de ingresos de toda la Región.



De ahí en adelante no paró. Dirigió el segmento de Soluciones para Partners de pequeños y medianos mercados, al mismo tiempo que figuró como director de operaciones del naciente negocio de Microsoft Dynamics.



Una vez asumió el cargo de vicepresidente mundial de ventas y mercadeo, Ayala manejó la agenda de competitividad y educación de Microsoft, convirtiéndose en un miembro de gran importancia para la empresa estadounidense y, de esta manera, en hombre de confianza de Bill Gates, Steve Ballmer y del actual CEO Satya Nadella.



En su gestión como uno de los directivos más influyentes de Microsoft se encuentran proyectos como BIOS, otro sueño cumplido. Se trata de un laboratorio de investigación enfocado en la Biodiversidad. Un día manifestó su aspiración de dejarle a Colombia un gran centro de investigación para la Biodiversidad, un programa que busca fortalecer la ciencia y la investigación en la región y entregar mejores oportunidades para abrir nuevos negocios basados en la inmensidad de nuestra riqueza natural. En el año 2013, bajo su liderazgo, Microsoft construyó un Centro de investigación en el eje cafetero.





Orlando está acostumbrado a cumplir sus sueños. Por eso esta es su frase de cabecera:



"Siempre he pensado que hay un gran ingrediente en la fórmula del éxito: pasión… con frecuencia le recuerdo a mis hijos que, para triunfar, todo debe hacerse con pasión” Orlando Ayala



Ayala dirigió también el equipo de Industria Deportiva en el cual figuraba como patrocinador ejecutivo de la asociación tecnológica que tiene Microsoft con el Real Madrid F.C. Gracias a esta alianza, el equipo de futbol del Real Madrid ha logrado conectar a millones de fan en el mundo con sus jugadores y con las emociones que les produce cada juego. Esta misma labor la ejerció de la mano de Competitividad Nacional, una asociación público-privada con los gobiernos nacionales, provinciales y locales que propende por el desarrollo de la infraestructura digital, la construcción y ejecución de programas educativos y la potencialización del talento humano para convertir sus capacidades particulares en una ventaja competitiva a escala internacional.





El 27 de febrero de 2013 Ayala fue condecorado por el periódico El Colombiano con el galardón "Colombiano Ejemplar residente en el exterior", durante la décimo octava entrega de los premios realizados por el periódico antioqueño en la ciudad de Medellín. Gente | Imprimir | Calificar este artículo: | | (0 Votos ) Comentarios sobre este artículo 0 Enviar el link a un amigo Su Nombre: Su EMail: Nombre destinatario: Email destinatario: Enviar Artículo > EL PERIÓDICO DE LA NOTA Mundo Ahmad Masud hijo, tras la senda de su padre en Afganistán (jue 01 sep 2016 08:26) Con 12 años iba encaramado al tanque que tiraba del ataúd de su padre. Quince años después, Ahmad Masud, hijo del mítico comandante Masud que luchó contra los soviéticos y los talibanes, está preparado para asumir su destino en Afganistán. Al menos dos muertos en disturbios poselectorales en Gabón Turquía desmiente un alto el fuego con los kurdos en el norte de Siria Latinoamérica Chile creará sistema fotovoltaico para el desierto por 17 millones de dólares (vie 02 sep 2016 08:19) Chile destinará 17 millones de dólares a la creación de un sistema fotovoltaico para el desierto, en el marco de un fuerte desarrollo de energías renovables en su matriz energética, informó este jueves el Ministerio de Energía. Iñárritu ataca la "traición" de Peña Nieto invitando a Trump a México Empieza capacitación en Colombia de observadores de paz con FARC Negocios Fortinet presentó resultados financieros del segundo trimestre del 2016 (vie 02 sep 2016 07:49) “Estamos complacidos con nuestra facturación e ingresos, así como con el desempeño y habilidad para alcanzar nuestras metas de gastos y rentabilidad, mientras seguimos invirtiendo en nuestro crecimiento”, comentó Ken Xie fundador, director y CEO de Fortinet. Vallunos podrían triplicar la productividad algodonera alcanzada en el país Pactia registra ingresos por COP $91.322 millones Economía Argentina: industria y construcción en picada, según el gobierno (jue 01 sep 2016 08:39) La actividad manufacturera y de la construcción en Argentina se desplomaron durante el mes de julio en comparación con igual mes del año pasado, con caídas de 7,9% y 23,1%, respectivamente, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). EEUU: solicitudes semanales de subsidios de desempleo suben menos de lo previsto El G20 se reúne en China con poco margen para reactivar la economía mundial Deportes Atletas paralímpicos rusos no podrán competir en Rio-2016 bajo bandera neutral (vie 02 sep 2016 08:05) El Comité Paralímpico Internacional (CPI) anunció este jueves que no autorizará a ningún atleta ruso a participar en los Juegos de Rio (7-18 de septiembre), desatendiendo el pedido de 175 deportistas que solicitaron competir bajo bandera neutral, tras la suspensión de su país por el escándalo de dopaje de Estado. Serena y Murray a pasos firmes con truinfos en segunda ronda del US Open Justicia suiza persigue a Beckenbauer por gestión desleal y blanqueo en Mundial-2006 Gente Después de 25 años, Orlando Ayala se retira de Microsoft (vie 02 sep 2016 08:00) Hace unos días, frente a un auditorio de más de 15 mil empleados, Satya Nadela, CEO de Microsoft, reconoció los 25 años de trabajo del colombiano Orlando Ayala. Y durante largos minutos, este colombiano fue aplaudido y homenajeado, pues Orlando visitó, trabajó y dejó huella en muchos lugares donde Microsoft ha hecho presencia. Nueva gerente de proyectos de Nimbutech Nueva Country Manager para Colombia de Assist Card