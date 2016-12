Jueves 22 de diciembre de 2016 Mundo Latinoamérica Negocios Economía Deportes Opinión Gente Paute con Nosotros LA NOTA TIENDA Regístrese a nuestro Boletín Regístrese a nuestro Boletín SU EMAIL: INICIO / Gente / B.O.G. Hotel, postulado a la versión 23 de los World Travel Awards 2016 B.O.G. Hotel, postulado a la versión 23 de los World Travel Awards 2016 Gente | Imprimir jue 06 oct 2016 09:10 A tan solo un click, está la posibilidad de que el B.O.G. Hotel consiga el premio al Mejor Diseño en Latinoamérica. La convocatoria comenzó el 23 de septiembre pasado e irá hasta el 24 de octubre. Los usuarios del hotel y los profesionales del turismo mundial son los llamados a votar. Tan solo hay que ingresar a la página www.worldtravelawards.com y buscar el hotel en el siguiente link http://www.worldtravelawards.com/nominees/2016/world

http://www.worldtravelawards.com/nominees/2016/south-america

La elección resulta clara, ya que este hotel se ha convertido, desde su apertura en el año 2012, en un ícono de la capital colombiana; tanto por su diseño arquitectónico como por la manera en que se han cuidado los detalles de sus 55 habitaciones, el Restaurante FROM, recientemente renovado para recibir al chef catalán Ramón Freixa y en especial su mágica terraza, donde la piscina juega con el paisaje de la ciudad y sus hermosas montañas.

Por eso no es de extrañar que el B.O.G. el primer Design Hotel en Colombia que fue desarrollado por la constructora colombiana de Nicolás Manrique Camejo, (www.NMConstruccion.com) y cuyo diseño interior estuvo a cargo de la portuguesa Nini Andrade Silva y el diseño arquitectónico a cargo de Guillermo Arias y Octubre Arquitectura, siga apareciendo en los diferentes listados de los concursos mundiales de hotelería. Por todo lo anterior es muy probable que este año logre el galardón de los premios mundiales de turismo.

El B.O.G. Hotel tiene entre sus fortalezas que fusiona lo contemporáneo con lo tradicional. Su diseño mezcla una línea minimalista con detalles de las culturas precolombinas, inspiradas en el oro y la esmeralda. Además, está localizado en una de las zonas más prestigiosas de la ciudad, rodeado de casas de embajadas, parques, zonas verdes, y cercano a varios de los más importantes centros comerciales de la ciudad.

La nominación a la 23 versión de este importante galardón llegó a través de una carta donde se explican las normas y las categorías de los participantes, que incluyen líneas aéreas y hoteles de diferentes niveles, provenientes de todos los lugares del planeta.

Este concurso se da gracias a los avances tecnológicos, que han abierto la posibilidad de que los clientes y usuarios de productos y servicios turísticos tengan la posibilidad de opinar y valorar, en tiempo real. Es decir en el momento justo en que se reciben los servicios. Esta serie de detalles han llevado a que el B.O.G. Hotel aparezca continuamente en los listados de los más prestigiosos establecimientos de la hotelería mundial.

Desde su apertura ha hecho parte de listados que van desde ser el ganador del Top 10 de la revista Semana al hotel más hermoso del país; pasando por ser galardonado como el hotel de mejor diseño interior y arquitectura, en un premio que le fue otorgado en Londres el 4 de noviembre del 2.012. Además fue seleccionado en el top 10 de los mejores hoteles del mundo, en la edición de noviembre del Washington Flyer, una publicación de gran importancia en el sector turístico.

Entre otras distinciones ha recibido el premio Lápiz de Acero al diseño, ha hecho parte de la edición del Libro GroHe que circula en más de cien países. Ocupó el puesto número 28 entre 154 hoteles del mundo, en la lista del Conde Nast Traveller, que se publica en el Reino Unido. País en donde también se le otorgó el International Hotel Awards, para el periodo del 2012-2013.

En el año 2.015 el hotel recibió el premio mundial de turismo en el capítulo de las Américas. Cabe destacar que este galardón es equivalente al Oscar del sector turístico. Por todo lo anterior, este año el B.O.G. Hotel está muy cerca de alcanzar la máxima distinción a nivel mundial de los “World Travell Awards”.

Gracias al B.O.G. Hotel, la capital colombiana hace parte de los destinos privilegiados del mundo. Los diferentes premios recibidos son una muestra, no sólo de su destacada arquitectura y maravilloso diseño, sino además del excelente servicio, que brinda a través de su operador: OxoHotel. Por eso su gerente general, Miguel Ángel Mariño, se enorgullece de que en 4 años de operación el hotel haya sido distinguido con los más importantes premios a nivel nacional e internacional. “Esto nos compromete aún más con nuestros huéspedes y visitantes”, recalca Mariño.

Por eso no sería de extrañar que cuando se otorguen los premios mundiales de turismo, el próximo dos de diciembre, en el hotel Olhuveli de las Maldivias, los representantes del B.O.G. Hotel obtengan la anhelada distinción.

“Esta noticia sería de una importancia única para la hotelería nacional”, afirma Juan Carlos Galindo, presidente del operador OxoHotel, para quien ésta sería una oportunidad de que el B.O.G. Hotel logre el prestigio y renombre que le permita traspasar las fronteras para llegar a ser mencionado al lado de hoteles tan reconocidos en el mundo como el Burj Al Arab de Dubai, el The Pierre de la Quinta Avenida de Nueva York, el Claridge´s de Lóndres, el Shangai de Tokyo o el Hotel Plaza Athenece de Paris.Tanto para Galindo como para Mariño, quienes tienen a su cargo la exigente operación del B.O.G. Hotel, participar en estos concursos indica que Bogotá está siendo considerada como una gran metrópoli, donde se encuentran los mejores hoteles del mundo. Gente | Imprimir | Calificar este artículo: | | (0 Votos ) Comentarios sobre este artículo 0 Enviar el link a un amigo Su Nombre: Su EMail: Nombre destinatario: Email destinatario: Enviar Artículo > EL PERIÓDICO DE LA NOTA Mundo Prueba 10000 (mié 05 oct 2016 04:29) ñjfdalñjfadfjasñfjñadfjalñsdfj opuafpu asdfj añdlfjasñdlfjasdfi asdfjasdfas.-f asdfasdñfjañsdfjsd-fa dfñjkasdñflksd.f adfa sfkdl ñjfñalsdfjdñ. Ejército turco entra en Siria como parte de la operación contra el Estado Islámico Balleneros japoneses anuncian acuerdo con ONG Sea Shepherd Latinoamérica Colombia: reunión Santos-Uribe el miércoles sobre paz con FARC (mar 04 oct 2016 04:08) El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se reunirá el miércoles con su predecesor y feroz opositor, Álvaro Uribe (2002-2010), líder del "No" ganador en el plebiscito sobre el acuerdo de paz con la guerrilla FARC, informó este martes la Presidencia. Premian en Ecuador innovadores proyectos socioambiantales latinoamericanos Morales expresa 'profundo dolor' por asesinato de viceministro en Bolivia Negocios ¿Qué debe tener en cuenta una pyme a la hora de invertir en tecnología? (jue 06 oct 2016 12:35) En este tiempo en el que la tecnología es parte de todos, que adaptarse a ella se ha convertido en una obligación y está al alcance de todas las empresas independiente de su tamaño o sector, es recomendable pensar creativamente a través del uso de ella ya que resulta más eficiente a nivel económico y logra impactar en un mercado más amplio en el que cualquier empresa tiene como objetivo para crecer. Jamar celebra 65 años transformado el sector del mueble en Colombia El 43% de las compañías que se enfrentan a un desastre de IT no vuelven a operar Economía Irán quiere recuperar su cuota del mercado petrolero anterior a las sanciones (ministro) (vie 26 ago 2016 08:03) (AFP). Irán insiste en recuperar su cuota de mercado anterior a las sanciones internacionales, declaró el viernes el ministro iraní de Petróleo Bijan Zanganeh, al referirse a la próxima reunión informal de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) prevista en septiembre en Argelia. La economía británica creció 0,6% en segundo trimestre antes del Brexit Catar compra el 10% de la inmobiliaria propietaria del Empire State Building Deportes Rosberg por delante de Hamilton en primeros ensayos libres del GP de Bélgica (vie 26 ago 2016 07:49) (AFP). Nico Rosberg (Mercedes) superó a su compañero de escudería, Lewis Hamilton, líder del campeonato del mundo, en los primeros ensayos del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, este viernes en el circuito de Spa-Francorchamps. La Liga de Campeones, un club cada vez más selecto Joseph Blatter juega su último partido ante el TAS Gente Gómez-Pinzón Zuleta: Firma colombiana del año (vie 07 oct 2016 03:02) En ceremonia realizada en Miami, la firma de abogados Gómez-Pinzón Zuleta recibió el reconocimiento como “Firma Colombiana del año”, posicionándose como líder en la prestación de servicios legales del país. Eciplast anuncia nuevas sedes en el país B.O.G. Hotel, postulado a la versión 23 de los World Travel Awards 2016