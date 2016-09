Jueves 08 de septiembre de 2016 Mundo Latinoamérica Negocios Economía Deportes Opinión Gente Paute con Nosotros LA NOTA TIENDA Regístrese a nuestro Boletín Regístrese a nuestro Boletín SU EMAIL: INICIO / Opinión / UE prolonga durante 6 meses sanciones contra rusos por conflicto en Ucrania UE prolonga durante 6 meses sanciones contra rusos por conflicto en Ucrania Opinión | Imprimir jue 08 sep 2016 08:00 Los embajadores de los 28 países miembros de la Unión Europea acordaron prolongar seis meses más las sanciones contra ciudadanos rusos y ucranianos por apoyar a los separatistas prorrusos en el este de Ucrania, informaron este jueves fuentes europeas.



Estas sanciones, que estarán vigentes hasta el 15 de marzo de 2017, imponen la prohibición de visado y la congelación de haberes a 146 ciudadanos rusos y ucranianos, así como a 37 entidades.



Por el momento, no está previsto ampliar esta lista negra, precisó a la AFP una fuente, que pidió el anonimato. La prolongación se adoptó "sin discusión", agregó.



La Unión Europea (UE) ha impuesto varias series de sanciones contra sectores estratégicos y ciudadanos rusos, muchos de ellos cercanos al presidente ruso Vladimir Putin, por la implicación de su país en el conflicto en Ucrania.



El pasado 1 de julio, los 28 decidieron prolongar también durante medio año las sanciones económicas contra los sectores petrolero, financiero y armamentístico rusos, por la falta de progresos en la aplicación de los acuerdos de Minsk, destinados a poner fin al conflicto que opone a las autoridades ucranianas contra separatistas prorrusos en el este.



A mediados de junio, la UE también extendió por un año, hasta junio de 2017, las sanciones contra personas y compañías que ayudaron a Rusia a anexionarse en marzo de 2014 la península de Crimea.



En represalia a estas medidas, Rusia adoptó un embargo a los productos alimentarios de la UE que a finales de junio prolongó hasta fines de 2017.



El conflicto en el este de Ucrania, iniciado en abril de 2015 tras la anexión de Crimea, ha dejado más de 9.500 muertos en enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y separatistas prorrusos, apoyados por el ejército rusos según Kiev y los países occidentales. (AFP).