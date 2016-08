Martes 30 de agosto de 2016 Mundo Latinoamérica Negocios Economía Deportes Opinión Gente Paute con Nosotros LA NOTA TIENDA Regístrese a nuestro Boletín Regístrese a nuestro Boletín SU EMAIL: INICIO / Opinión / Turquía amenaza a la UE con abrir el flujo migratorio si no liberaliza los visados Turquía amenaza a la UE con abrir el flujo migratorio si no liberaliza los visados Opinión | Imprimir mar 30 ago 2016 08:20 (AFP). Turquía "no podrá seguir frenando" los flujos migratorios hacia la UE si no hay una liberalización antes de octubre de los visados para los turcos, advirtió el ministro de Exteriores Mevlut Cavusoglu, en una entrevista el martes al diario griego Kathimerini. El ministro reiteró esta advertencia a los europeos mientras aumentan las llegadas a las islas griegas, con 462 refugiados y migrantes que salieron entre el lunes y el martes de las cercanas costas turcas y han llegado a territorio insular griego. "Turquía ha cumplido con su parte" para cortar estos flujos, tras el pacto migratorio cerrado en marzo con la UE. Ahora espera que los europeos "cumplan sus promesas", entre ellas liberalizar los visados para los turcos, añadió Cavusoglu. Si la UE no cumple sus compromisos, "Turquía no puede seguir frenando por sí sola la migración irregular" hacia Europa. "Esperamos una liberalización de los visados para los ciudadanos turcos a más tardar en octubre", advirtió. Opinión | Imprimir | Calificar este artículo: | | (0 Votos ) Comentarios sobre este artículo 0 Enviar el link a un amigo Su Nombre: Su EMail: Nombre destinatario: Email destinatario: Enviar Artículo > EL PERIÓDICO DE LA NOTA Mundo Varios heridos en un atentado con coche bomba en la embajada china de Kirguistán (mar 30 ago 2016 08:28) (AFP). Varias personas resultaron heridas este martes cuando un kamikaze conduciendo un coche se hizo estallar en la entrada de la embajada de China en Biskek, la capital de Kirguistán, una exrepública soviética de Asia Central, anunció la policía. El rescate de 6.500 migrantes frente a Libia hace temer una afluencia récord el martes Fin de experimento de aislamiento para simular vida en Marte espacio Latinoamérica ¿Fora Dilma? Rousseff ante su histórico veredicto en el Senado (mar 30 ago 2016 07:54) (AFP). Dilma Rousseff enfrenta a partir de este martes el veredicto del Senado sobre su destitución, al final de un juicio político que, según los últimos cálculos, despedirá a la izquierda en el poder de Brasil. Muerte y esperanza en zona de Colombia donde nacieron y se desarmarán las FARC Presidente paraguayo promete "resultados contundentes" en lucha contra la guerrilla Negocios Red Hat amplía su presencia en Colombia (vie 26 ago 2016 08:59) Red Hat, Inc., el proveedor líder mundial de soluciones de código abierto para empresas, reafirmó hoy su compromiso con los clientes y socios en Latinoamérica a través de una nueva oficina en Colombia. Herbalife Colombia aporta al fortalecimiento de las comunidades PriceSmart llega a Chía comprometido con el municipio Economía El petróleo en Asia tras registrar marcadas pérdidas petróleo (mar 30 ago 2016 08:33) (AFP). Los precios del petróleo subían en Asia este martes, después de un día cotizando bajo por la fortaleza del dólar, pero las preocupaciones sobre un excedente de la oferta siguen frenando la tendencia, en vísperas de una reunión informal de la OPEP. Producción minera en Chile cayó 0,4% y la industrial 4,4% en julio Desigualdad entre hombres y mujeres cuesta U$ 95.000 millones al año a África subsahariana Deportes Nairo Quintana pide a colombianos "apoyar" la paz en Colombia (mar 30 ago 2016 07:49) (AFP). La estrella del cicilismo de Colombia, Nairo Quintana, líder de la Vuelta a España, pidió este lunes a sus compatriotas "apoyar" el acuerdo de paz entre el gobierno de su país y la guerrilla FARC para acabar con un conflicto armado de más de medio siglo. Nepal prohíbe a dos alpinistas subir al Everest durante 10 años por mentir sobre su ascenso Tolima y Bucaramanga se afianzan en el liderato del Clausura del fútbol de Colombia Gente Constructores invitan a superar 'el síndrome del concreto' (vie 26 ago 2016 08:49) Arquitectos, constructores y autoridades que regulan el desarrollo de las ciudades deben superar “el síndrome del concreto”, de lo contrario terminaremos construyendo ciudades que afectan al ser humano con las cargas contaminantes que están presentes en los desperdicios, las aguas residuales, la contaminación electromagnética y los altos niveles de ruido, afirma Luís Enrique Maldonado, gestor del proyecto Bosques de Granada y Cayundá, localizado en el vecino municipio de la Calera. Centre su estrategia en el consumidor e incremente sus ventas online Jamar anuncia nuevo Vicepresidente de Mercado