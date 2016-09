lun 12 sep 2016 08:28 El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, deseó este lunes una pronta recuperación a su rival demócrata Hillary Clinton, quien padece neumonía, en tanto anunció que pronto divulgará detalles sobre su propia salud.

Tras conocerse el domingo el diagnóstico de la enfermedad de Clinton luego que sufriera un malestar durante la ceremonia de conmemoración de los atentados del 11 de septiembre, Trump había evitado hacer comentarios sobre el asunto.



"Espero que ella se recupere pronto. Yo no sé qué pasó", aseguró este lunes a la cadena Fox News el empresario en un tono más reservado que lo habitual y recordando un episodio reciente de tos de la exsecretaria de Estado.



"También presumí que era neumonía. (...) Espero que se sienta mejor y que retorne a la campaña", continuó Trump durante la entrevista telefónica.



El magnate republicano reconoció que la salud de los candidatos presidenciales para los comicios del 8 de noviembre es "una pregunta" de la campaña y aseguró que en breve publicará su parte médico.



"La semana pasada me realicé exámenes (de salud) y voy a publicar los resultados en cuanto estén listos", afirmó. "Creo que van a ser buenos. Yo me siento muy bien", agregó.



Hillary Clinton abandonó precipitadamente el domingo la ceremonia de homenaje en Nueva York debido a una deshidratación y un golpe de calor. Su equipo de campaña demoró unas horas en publicar un comunicado en el que revelaba que se le había diagnosticado una neumonía hacía 48 horas. (AFP).