Jueves 08 de septiembre de 2016 Mundo Latinoamérica Negocios Economía Deportes Opinión Gente Paute con Nosotros LA NOTA TIENDA Regístrese a nuestro Boletín Regístrese a nuestro Boletín SU EMAIL: INICIO / Opinión / Trump elogia las cualidades como dirigente del presidente ruso Putin Trump elogia las cualidades como dirigente del presidente ruso Putin Opinión | Imprimir jue 08 sep 2016 08:05 El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, elogió con insistencia este miércoles las cualidades como dirigente del presidente ruso Vladimir Putin, y consideró que eran muy superiores a las de su homólogo estadounidense Barack Obama. A tres semanas de un primer debate muy esperado, y a dos meses de las elecciones que designarán al sucesor de Obama, el magnate inmobiliario compartió el mismo escenario de televisión -aunque no en el mismo momento- con la candidata demócrata Hillary Clinton.



A comienzos de semana, Clinton expresó su profunda inquietud por las "graves" interferencias de Moscú en las elecciones presidenciales estadounidenses.



Cada uno a su turno puestos a la defensiva -Clinton por el tema de los emails que empañaron su campaña y Trump por su falta total de experiencia en materia de defensa y de política exterior- los dos rivales aseguraron estar listos para asumir el papel de comandante en jefe de la primera potencia mundial.



Trump, que afirma estar "totalmente preparado" para ejercer el poder gracias a su experiencia en el mundo de los negocios, insistió en su voluntad de transformar las relaciones con Rusia, actualmente en su nivel más bajo desde el fin de la Guerra Fría.



"Estimo que tendría una muy buena relación con Putin (...) Ha sido un líder, mucho más que lo que lo ha sido nuestro presidente", señaló el millonario, en una defensa mucho mayor que las que hizo en el pasado del mandatario ruso.



¿No ha sido el presidente ruso quien invadió Crimea y apoya a Bashar Al Asad en Siria?, le preguntó a Trump el periodista de NBC Matt Lauer. Ante lo cual el candidato republicano replicó: "¿Usted quiere que yo comience a enumerar las cosas que hizo el presidente Obama en ese mismo tiempo?"



¿No se sospecha que Rusia está detrás del pirateo informático contra el partido demócrata en julio? "Nadie lo sabe con certeza", contestó el magnate inmobiliario.



Poco antes, Trump había prometido un fuerte aumento en el presupuesto de defensa si llega a la presidencia de Estados Unidos, y dijo que ordenará a las fuerzas armadas que en un plazo de 30 días le presenten un plan para derrotar al grupo Estado Islámico.



Las Fuerzas Armadas fueron tan "debilitadas" que tienen necesidad de ser fortalecidas a gran escala, con más soldados, aviones y barcos, afirmó Trump ante sus partidarios en un acto en Filadelfia, en el este de Estados Unidos.



Las diferencias en intención de voto entre Donald Trump y Hillary Clinton se han reducido en los últimos sondeos, cuando faltan dos meses para las elecciones. El millonario empresario inmobiliario supera a su rival por 2 puntos, según el último sondeo de CNN/ORC (45% contra 43%).



Otro sondeo de NBC entre votantes inscritos le daba a Clinton seis puntos de ventaja sobre Trump (48 a 42%).



Según otra encuesta del Washington Post realizada en los 50 estados, la demócrata domina en muchas regiones, incluidas algunas plazas fuertes republicanas, a pesar de que Donald Trump la supera en el centro del país. Por Jerome CARTILLIER. (AFP). Opinión | Imprimir | Calificar este artículo: | | (0 Votos ) Comentarios sobre este artículo 0 Enviar el link a un amigo Su Nombre: Su EMail: Nombre destinatario: Email destinatario: Enviar Artículo > EL PERIÓDICO DE LA NOTA Mundo Avance de los talibanes y combates en una ciudad del sur de Afganistán (jue 08 sep 2016 08:01) Los talibanes entraron en la ciudad de Tarin Kot, una capital provincial del sur de Afganistán, donde las autoridades locales pedían refuerzos urgentes este jueves mientras los habitantes atemorizados trataban de huir de los combates. Sospechoso clave de atentados de París guarda silencio ante el juez Obama califica de "productiva" su entrevista con Putin sobre Siria Latinoamérica Opositores y chavistas marcharon en Venezuela en pugna por referendo contra Maduro (jue 08 sep 2016 08:03) Miles de opositores y seguidores del gobierno se manifestaron este miércoles en las principales ciudades de Venezuela, en una nueva demostración de fuerzas que acentúa la tensión social por un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Paraguayos arrojan billetes desde campanario de iglesia para celebrar la Virgen Colombia espera que mayoría de guerrilleros de FARC se desmovilice Negocios Sopó, municipio potencia para construcción de vivienda (jue 08 sep 2016 09:41) Sopó, municipio de Cundinamarca, se prepara para recibir la inversión que representa el desarrollo de proyectos inmobiliarios cuyo impacto empieza sentirse en la economía de esta población. Tan solo el 36% de la población de Sopo es nativa, el 35% es migrante y el resto, 29%, son hijos de migrantes que llegaron en los últimos 25 años. El Caribe tendrá su propio Silicon Valley Avon una práctica de éxito para la atención multicanal en Latinoamérica Economía Suben las importaciones en China por primera vez en casi dos años (jue 08 sep 2016 07:57) China registró una subida de sus importaciones por primera vez en casi dos años, anunció el jueves la Administración de Aduanas, interpretando el aumento como un signo positivo de la primera potencia comercial del mundo. El BCE mantiene sin cambios su principal tasa de interés a 0% Lagarde dice que el G20 luchará contra "ataques populistas" al libre comercio Deportes El nadador Lochte suspendido 10 meses por falso testimonio de asalto en Rio-2016 (jue 08 sep 2016 07:51) El nadador estadounidense Ryan Lochte recibió una suspensión de 10 meses después de su falsa historia sobre un robo a punta de pistola durante una noche de borrachera en los Juegos Olímpicos de Rio-2016, dijeron el miércoles dos informes seprados de medios de prensa locales. Wawrinka frena a Del Potro y avanza a semifinales del US Open Wawrinka frena a Del Potro y avanza a semifinales del US Open Gente 3M Colombia anuncia nuevos Vicepresidentes (mié 07 sep 2016 08:10) Carolina Echeverri, nueva Vicepresidente del Negocio de Seguridad & Gráficos de 3M Colombia. Pomy Kids, lo nuevo de El Pomar Grupo EPM ganó tres Premios CIER Internacional 2016