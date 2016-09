Viernes 02 de septiembre de 2016 Mundo Latinoamérica Negocios Economía Deportes Opinión Gente Paute con Nosotros LA NOTA TIENDA Regístrese a nuestro Boletín Regístrese a nuestro Boletín SU EMAIL: INICIO / Opinión / Temer: Brasil "ha pasado la página" de la crisis política y económica Temer: Brasil "ha pasado la página" de la crisis política y económica Opinión | Imprimir vie 02 sep 2016 08:13 Brasil "ha pasado la página" tras un período de "turbulencias políticas", afirmó el viernes su nuevo presidente Michel Temer desde China, dos días después de la controvertida destitución de Dilma Rousseff. "Hemos padecido turbulencias políticas y económicas, recesión, pero ya se ha pasado esta página" aseguró Temer ante la prensa, tras una rápida escala en Shanghai, antes de una cumbre del G20 en Hangzhiu (este). "Brasil deja resueltamente atrás toda la inestabilidad económica y política que padeció en los últimos años", insistió tras una reunión con el alcalde de Shanghai, Yang Xiong. Temer juramentó su cargo horas antes de viajar a China para la cumbre del G20 de este fin de semana, en la que intentará "buscar recursos e inversores" para Brasil, en su primer acto internacional como presidente titular. El nuevo presidente brasileño llamó en Shanghai a reforzar las cooperaciones económicas sino-brasileñas. "China y Brasil deben valientemente apoyarse, sobre todo ahora que la economía brasileña recupera la salud y nuestra perspectivas económicas que son previsibles", comentó Temer, según la traducción oficial en chino de sus palabras. "China es el socio cuya cooperación es la más crucial para Brasil en este momento. Para consolidar la confianza en Brasil, necesitamos el apoyo chino" aseguró. Más tarde, a su llegada a Hangzhou, se reunió con el presidente chino Xi Jinping que calificó al nuevo presidente brasileño de "viejo amigo". "China y Brasil son los países más desarrollados del este y el oeste" del planeta, aseguró. Temer respondió hablando del "honor" que supone ser recibido en China y dijo que todavía se sentía "más honrado de oírle decir que somos amigos". Durante su paso por Shanghái, el brasileño se reunió con el alcalde Yang Xiong para firmar acuerdos sobre infraestructuras y agricultura, entre otros, y dijo que China "es el socio de cooperación que Brasil más necesita". Los brasileños "necesitan el apoyo de China", añadió. El presidente conservador pretende suturar las heridas de una sociedad brasileña ahogada económicamente y hastiada de la corrupción, en los dos años y cuatro meses que le quedan para completar el mandato de la destituida presidenta de izquierda Dilma Rousseff. La lista de desafíos económicos, sociales y hasta judiciales auguran un gobierno obligado a obtener resultados contrarreloj antes de las próximas presidenciales de 2018, Y todo ello bajo la sombra del escándalo de corrupción en Petrobras. .AFP. Opinión | Imprimir | Calificar este artículo: | | (0 Votos ) Comentarios sobre este artículo 0 Enviar el link a un amigo Su Nombre: Su EMail: Nombre destinatario: Email destinatario: Enviar Artículo > EL PERIÓDICO DE LA NOTA Mundo Ahmad Masud hijo, tras la senda de su padre en Afganistán (jue 01 sep 2016 08:26) Con 12 años iba encaramado al tanque que tiraba del ataúd de su padre. Quince años después, Ahmad Masud, hijo del mítico comandante Masud que luchó contra los soviéticos y los talibanes, está preparado para asumir su destino en Afganistán. 