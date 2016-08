Viernes 26 de agosto de 2016 Mundo Latinoamérica Negocios Economía Deportes Opinión Gente Paute con Nosotros LA NOTA TIENDA Regístrese a nuestro Boletín Regístrese a nuestro Boletín SU EMAIL: INICIO / Opinión / Poder electoral venezolano rechaza apoyo de Almagro a revocatorio contra Maduro Poder electoral venezolano rechaza apoyo de Almagro a revocatorio contra Maduro Opinión | Imprimir vie 26 ago 2016 07:48 (AFP). Una autoridad del poder electoral venezolano calificó este jueves de "injerencista" el llamado del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para que se lleve a cabo un referendo revocatorio que la oposición impulsa contra el presidente Nicolás Maduro. "Es una actitud injerencista (...) Está hablando desde el desconocimiento de nuestras leyes, desde el desconocimiento de nuestra Constitución y desde una visión interesada como un actor político", dijo en una entrevista radial Socorro Hernández, rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE). Almagro ha advertido al gobierno de Venezuela que se expone a sanciones en la OEA en caso de bloquear la consulta. El CNE -acusado por la oposición de ser fiel al chavismo- informó el miércoles que el 13 de septiembre tendrá listo un cronograma y una propuesta de los puntos de recolección de las firmas necesarias para convocar a las urnas. Hernández puntualizó que "la decisión definitiva se estaría tomando en los tres días hábiles siguientes, del 14 de septiembre al 16 de septiembre". La oposición, que aspira a que el referendo se realice este año, marchará el 1 de septiembre para exigir la fecha de recaudación de las cuatro millones de rúbricas que requiere (20% del padrón). Hernández descartó que la manifestación pueda acelerar los plazos. "No estamos atrasando ni adelantando fechas", indicó en contacto con Unión Radio. Entre acusaciones mutuas del gobierno y la oposición de buscar violencia durante la marcha prevista, Hernández advirtió que disturbios callejeros paralizarían el proceso revocatorio. "Tenemos que tener condiciones adecuadas para trabajar (...) En condiciones de violencia, no podemos poner en riesgo a nuestro personal", manifestó. Si la consulta se hace antes del 10 de enero de 2017 y Maduro pierde, habrá elecciones. Si se realiza después y el gobernante es revocado, su vicepresidente completaría los dos años restantes de su mandato. 