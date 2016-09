Lunes 12 de septiembre de 2016 Mundo Latinoamérica Negocios Economía Deportes Opinión Gente Paute con Nosotros LA NOTA TIENDA Regístrese a nuestro Boletín Regístrese a nuestro Boletín SU EMAIL: INICIO / Opinión / La OPEP augura una producción más importante de lo previsto en los países terceros La OPEP augura una producción más importante de lo previsto en los países terceros Opinión | Imprimir lun 12 sep 2016 07:37 La producción de petróleo en los países que no forman parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) caerá menos de lo esperado en 2016 y 2017, indicó este lunes el cartel petrolero. Ante una demanda más importante, los países no OPEP producirán 56,32 millones de barriles diarios (mbd) este año, 610.000 barriles diarios (bd) menos que en el mismo periodo del año anterior, indica la OPEP en su informe mensual publicado en Viena.



La caída es menos importante que la que la OPEP auguraba en agosto (-790.000 bd) y en julio (-880.000 bd) y se explica por "una caída menor de la prevista en el petróleo de esquisto estadounidense y un mejor resultado [de la producción] en Noruega así como un mejor arranque en Kashagan", un inmenso campo petrolífero de Kazajistán.



La tendencia debería seguir en el segundo semestre, según la organización, y en 2017 la producción de los países fuera de la OPEP debería caer sólo en 200.000 bd para alcanzar 56,52 mbd.



La fortaleza de la producción alimenta los rumores sobre un posible acuerdo entre países para limitar la producción de crudo durante una reunión informal prevista en Argelia a finales de este mes.



El pasado 2 de junio, en su reunión en Viena, los miembros de la OPEP no fijaron ningún techo de producción porque consideraron que la producción era "razonable".



En agosto, según datos de la OPEP, la producción de petróleo fue de 95,65 mbd, 140.000 bd menos que en el mes anterior pero 180.000 bd más que en el mismo periodo de 2015.



Por su parte la demanda fue revisada ligeramente al alza, gracias al aumento del consumo en Estados Unidos, y debería aumentar en 1,23 mbd en 2016 (hasta 94,27 mbd) y en 1,15 mbd en 2017 (hasta 95,42 mbd). (AFP).