Martes 30 de agosto de 2016 Mundo Latinoamérica Negocios Economía Deportes Opinión Gente Paute con Nosotros LA NOTA TIENDA Regístrese a nuestro Boletín Regístrese a nuestro Boletín SU EMAIL: INICIO / Opinión / La ONU defiende el derecho a llevar burkini y condena las ordenanzas en Francia La ONU defiende el derecho a llevar burkini y condena las ordenanzas en Francia Opinión | Imprimir mar 30 ago 2016 08:12 (AFP). El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos defendió este martes el derecho a llevar burkini y afirmó que las ordenanzas contra esta prenda de baño islámica adoptadas en Francia favorecen la "estigmatización" de los musulmanes. En un comunicado, el Alto Comisionado insta a "todas las autoridades locales que hayan adoptado las prohibiciones (...) a anularlas inmediatamente". "Los códigos de vestuario, como los decretos antiburkini, afectan de manera desproporcionada a las mujeres y a las chicas y socavan su autonomía al negar su aptitud para tomar decisiones independientes sobre su manera de vestir", consideró. Según el Alto Comisionado, presidido por el jordano Zeid Ra'ad Al Hussein, "la igualdad de género no se consigue limitando las libertades individuales o reglamentando la vestimenta que las mujeres decidan llevar". Una treintena de localidades del litoral francés, principalmente en la Costa Azul (sur), prohibieron el burkini, un traje de baño integral islámico, pues algunos veían en él una provocación después del atentado yihadista que dejó 86 muertos el 14 de julio en Niza. El pasado viernes, la más alta instancia administrativa francesa, el Consejo de Estado, suspendió una de estas ordenanzas municipales y advirtió a los alcaldes que todas las prohibición del burkini tienen que apoyarse en "riesgos probados" para el orden público. A pesar de esta decisión, varios alcaldes decidieron seguir imponiendo multas a las mujeres que luzcan burkini hasta que sus ordenanzas no sean anuladas formalmente por las instancias administrativas. - "Polarización" entre comunidades - "Estos decretos no mejoran la situación de la seguridad, al contrario, tienden a alimentar la intolerancia religiosa y la estigmatización de personas de confesión musulmana en Francia, en particular de las mujeres", indicó la oficina del Alto Comisionado. "Favoreciendo la polarización entre comunidades, sólo han conseguido agravar las tensiones y podrían, en realidad, minar los esfuerzos destinados a combatir y prevenir el extremismo violento, esfuerzos que dependen de la cooperación y del respeto mutuo entre comunidades", añadía el texto, que calificaba las prohibiciones de "altamente discriminatorias". "Además, y de esto se informó ampliamente, la forma en la que se pusieron en marcha los decretos antiburkini en algunas estaciones balnearias fue humillante y degradante", denunció. La agencia de la ONU advertía que, según los estándares internacionales de los derechos humanos, los límites a la libertad de cualquier persona para manifestar su religión o sus convicciones, incluyendo la elección de los atuendos de vestuario, "sólo están autorizados en circunstancias muy limitadas, incluida la protección de la seguridad pública, el orden público, la salud pública o la moral". Para el Alto Comisionado, "cualquier preocupación relativa al orden público debe manejarse con el fin de apuntar contra las personas que inciten contra el odio o que reaccionen violentamente, y no contra las mujeres que simplemente quieren pasear por la playa o bañarse con un vestido con el que se sienten cómodas". "Igualmente, no podemos pretender sea necesaria la prohibición de un traje de baño por razones de higiene o de salud pública", concluyó. Opinión | Imprimir | Calificar este artículo: | | (0 Votos ) Comentarios sobre este artículo 0 Enviar el link a un amigo Su Nombre: Su EMail: Nombre destinatario: Email destinatario: Enviar Artículo > EL PERIÓDICO DE LA NOTA Mundo Varios heridos en un atentado con coche bomba en la embajada china de Kirguistán (mar 30 ago 2016 08:28) (AFP). Varias personas resultaron heridas este martes cuando un kamikaze conduciendo un coche se hizo estallar en la entrada de la embajada de China en Biskek, la capital de Kirguistán, una exrepública soviética de Asia Central, anunció la policía. El rescate de 6.500 migrantes frente a Libia hace temer una afluencia récord el martes Fin de experimento de aislamiento para simular vida en Marte espacio Latinoamérica ¿Fora Dilma? Rousseff ante su histórico veredicto en el Senado (mar 30 ago 2016 07:54) (AFP). Dilma Rousseff enfrenta a partir de este martes el veredicto del Senado sobre su destitución, al final de un juicio político que, según los últimos cálculos, despedirá a la izquierda en el poder de Brasil. Muerte y esperanza en zona de Colombia donde nacieron y se desarmarán las FARC Presidente paraguayo promete "resultados contundentes" en lucha contra la guerrilla Negocios Red Hat amplía su presencia en Colombia (vie 26 ago 2016 08:59) Red Hat, Inc., el proveedor líder mundial de soluciones de código abierto para empresas, reafirmó hoy su compromiso con los clientes y socios en Latinoamérica a través de una nueva oficina en Colombia. Herbalife Colombia aporta al fortalecimiento de las comunidades PriceSmart llega a Chía comprometido con el municipio Economía El petróleo en Asia tras registrar marcadas pérdidas petróleo (mar 30 ago 2016 08:33) (AFP). Los precios del petróleo subían en Asia este martes, después de un día cotizando bajo por la fortaleza del dólar, pero las preocupaciones sobre un excedente de la oferta siguen frenando la tendencia, en vísperas de una reunión informal de la OPEP. Producción minera en Chile cayó 0,4% y la industrial 4,4% en julio Desigualdad entre hombres y mujeres cuesta U$ 95.000 millones al año a África subsahariana Deportes Nairo Quintana pide a colombianos "apoyar" la paz en Colombia (mar 30 ago 2016 07:49) (AFP). La estrella del cicilismo de Colombia, Nairo Quintana, líder de la Vuelta a España, pidió este lunes a sus compatriotas "apoyar" el acuerdo de paz entre el gobierno de su país y la guerrilla FARC para acabar con un conflicto armado de más de medio siglo. Nepal prohíbe a dos alpinistas subir al Everest durante 10 años por mentir sobre su ascenso Tolima y Bucaramanga se afianzan en el liderato del Clausura del fútbol de Colombia Gente Constructores invitan a superar 'el síndrome del concreto' (vie 26 ago 2016 08:49) Arquitectos, constructores y autoridades que regulan el desarrollo de las ciudades deben superar “el síndrome del concreto”, de lo contrario terminaremos construyendo ciudades que afectan al ser humano con las cargas contaminantes que están presentes en los desperdicios, las aguas residuales, la contaminación electromagnética y los altos niveles de ruido, afirma Luís Enrique Maldonado, gestor del proyecto Bosques de Granada y Cayundá, localizado en el vecino municipio de la Calera. Centre su estrategia en el consumidor e incremente sus ventas online Jamar anuncia nuevo Vicepresidente de Mercado