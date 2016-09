Lunes 05 de septiembre de 2016 Mundo Latinoamérica Negocios Economía Deportes Opinión Gente Paute con Nosotros LA NOTA TIENDA Regístrese a nuestro Boletín Regístrese a nuestro Boletín SU EMAIL: INICIO / Opinión / Clinton se lanza a una gira de campaña con la prensa a bordo Clinton se lanza a una gira de campaña con la prensa a bordo Opinión | Imprimir lun 05 sep 2016 08:09 Hillarry Clinton se embarca este lunes con una legión de periodistas en una gira por estados clave en busca de impulso en su carrera hacia la Casa Blanca contra el republicano Donald Trump. Clinton, candidata demócrata, participará en eventos con familias de trabajadores en Cleveland, Ohio y Hampton, Illinois, para celebrar el Día del Trabajo que tradicionalmente marca el inicio de la fase otoñal de la campaña hacia las presidenciales de noviembre. Luego viajará a Tampa, Florida, el martes y desde ahí se dirigirá a Charlotte, en Carolina del Norte. Tanto Florida como Carolina del Norte son cruciales en la batalla por la conquista de la Casa Blanca. Trump, de 70 años, está detrás de Clinton en las encuestas pero la semana pasada dominó la atención nacional y mundial con un sorpresivo viaje a México, así como con un encendido discurso sobre inmigración y una visita a una iglesia de la comunidad negra de Detroit. Y mientras un sondeo de CBS News colocó a Clinton a la cabeza en estratégicos estados como Pensilvania y Carolina del Norte, los sondeos muestran que la competencia es cada vez más cerrada a nivel nacional. "Las encuestas están parejas de modo que Deshonesta Clinton está saliendo de la cama y hará campaña mañana", ironizó Trump el domingo en Twitter. A solo tres semanas del primero de los tres debates entre los candidatos, Clinton buscará reforzarse con múltiples actos. Clinton, de 68 años, ha sido presionada para que dé más acceso a los periodistas que cubren su campaña. Hasta ahora se ha resistido a que la prensa viaje en su mismo avión como suele ocurrir en las campañas presidenciales. Empero, desde este lunes llevará por primera vez a periodistas en su gira. También emprenderán actividades de campaña su candidato a la vicepresidencia Tim Kaine, el actual vicepresidente Joe Biden e incluso su esposo, el ex presidente Bill Clinton. - "Escondiendo a Hillary" - Hasta ahora también Trump ha evitado cargar periodistas en su avión de campaña. El provocativo candidato a menudo responde a periodistas y lo hace para martillar a su rival por hacer lo mismo. El campo de Trump bramó el sábado contra su adversaria con un email en el que dijo que "hace 274 días que Clinton hizo una conferencia de prensa". Ese mensaje fue parte de una serie de emails llamados "Escondiendo a Hillary" con los que se pretende mostrar que la demócrata tiene aversión a los periodistas. Trump y su compañero de fórmula Mike Pence, gobernador de Indiana, insisten desde hace meses con que Clinton debe enfrentar a la prensa para hablar cara a cara acerca de la cuenta privada de correo electrónico que utilizó cuando era secretaria de Estado; un escándalo que la persigue desde hace más de un año. Nuevas revelaciones sobre el interrogatorio del FBI a Clinton en julio sobre esa cuenta de correo electrónico, mostraron que ella no recordaba haber tenido algún adiestramiento específico sobre como manejar información clasificada y que, incluso, ignoraba que el material confidencial se marca con una "C". Las notas reveladas por el FBI hicieron que el ex alcalde Nueva York Rudolph Giuliani, cercano a Trump, acusara a Clinton de actuar con "propósito criminal" con sus mails. "O fue la más estúpida secretaria de Estado de la historia de Estados Unidos o es una descarada mentirosa", dijo Giuliani en una declaración divulgada por la campaña de Trump. Clinton también golpeó a Trump luego de que éste rehusó responder a periodistas sobre si estaba arrepentido de haber liderado a los que falsamente alegaban que el presidente Barack Obama nació fuera de Estados Unidos. "Es asombroso que el candidato republicano rehúse admitir que @POTUS nació en Estados Unidos", tuiteó Clinton el sábado. @POTUS es el nombre de Obama como usuario de Twitter. por Michael Mathes (AFP) 