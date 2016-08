jue 25 ago 2016 08:54 (AFP). El alcalde de Londres, Sadiq Khan, criticó el jueves la prohibición del traje de baño burkini decidida por una treintena de alcaldías del litoral francés en una entrevista publicada por el diario londinense Evening Standard. "Nadie debe dictarle a las mujeres lo que deben llevar. Punto. Así de simple", declaró Sadiq Khan, que este jueves inició una visita a París, en su primer viaje oficial desde que fue electo alcalde de Londres. "No es justo. No digo que nuestro modelo sea perfecto, pero una de las cualidades de Londres es que no sólo toleramos la diferencia sino que además la integramos", agregó Khan. El alcalde de Londres dijo que la integración y la diversidad figuraban entre los temas que iba a conversar con la alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo. El Consejo de Estado, máximo tribunal administrativo de Francia, debe pronunciarse a partir de este jueves sobre la legalidad de los decretos anti burkini.