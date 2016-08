Lunes 29 de agosto de 2016 Mundo Latinoamérica Negocios Economía Deportes Opinión Gente Paute con Nosotros LA NOTA TIENDA Regístrese a nuestro Boletín Regístrese a nuestro Boletín SU EMAIL: INICIO / Latinoamérica / Presidente paraguayo promete "resultados contundentes" en lucha contra la guerrilla Presidente paraguayo promete "resultados contundentes" en lucha contra la guerrilla Latinoamérica | Imprimir lun 29 ago 2016 08:10 (AFP). El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, dijo que los responsables de la muerte de ocho militares en un atentado el sábado en Concepción, atribuido al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), "pagarán por esas muertes". Cartes, que visitó el domingo a los familiares cuando velaban a los caídos, aseguró que "los culpables serán encontrados" y que dirigirá "personalmente" la lucha contra la guerrilla enquistada en el departamento de Concepción, 500 km al norte de Asunción. El mandatario abrazó a los padres y esposas de los soldados muertos, con edades entre 20 y 22 años, en tanto prometió indemnizarlos tras declararlos "héroes de la Patria". Los fallecidos pertenecen a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) cuya base se encuentra en Arroyito, en el departamento de Concepción, una región ganadera rica pero que alberga una población pobre y donde habitualmente opera el EPP. "Como presidente de la República soy el responsable de la sangre de los héroes de Arroyito y me comprometo a obtener resultados contundentes", enfatizó Cartes, quien se trasladó a Concepción en helicóptero desde la residencia presidencial. "Los vamos a encontrar y van a pagar el dolor que han causado a tantas familias paraguayas con todo el peso de la ley", expresó con vehemencia. - Emboscada - El EPP emboscó y masacró el sábado a todos los integrantes de una unidad que patrullaba un camino vecinal de Arroyito, distante a 70 km de la capital departamental, según los informes. La patrulla militar fue interceptada y detenida por la deflagración de una bomba mimetizada en el terraplén de un camino vecinal que conduce a un asentamiento campesino. Los militares fueron rematados con disparos de armas de guerra, varios de ellos con rastros de haber sido acuchillados, informaron portavoces de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Los guerrilleros se llevaron los fusiles de los soldados, una poderosa arma anti-aérea y 1.500 proyectiles, según el reporte oficial. Se trata del atentado más cruel ejecutado por EPP, que financia sus actividades con secuestros, extorsiones a ganaderos y plantadores de soja. Según la policía, el EPP cuenta con una veintena de militantes, quienes se identifican como anarcocomunistas y ambientalistas. La FTC adjudica más de 60 muertes al grupo ilegal desde el inicio de sus operaciones en 2008. Ante el incidente, voces opositoras reclamaron la renuncia de Cartes y de su ministro del Interior, Francisco de Vargas. La oposición en el Congreso promueve la desaparición de la FTC que combate a la guerrilla en el norte, acusándola de negligencia y corrupción. De Vargas rechazó el domingo esos reclamos. "Este no es el momento de flaquear, renunciar es de cobardes". "Presidente Horacio Cartes, si mi partido tuviese un diputado, impulsaríamos un juicio político contra usted", dijo la senadora Desirée Masi, del partido Democrático Popular (PDP, izquierda). El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, del oficialilsta Partido Colorado, advirtió a los opositores "que no utilicen esta desgracia para satisfacer sus apetencias políticas". "Los sectores de la oposición que quieren que desaparezca la FTC serán responsables de que este tipo de crímenes se extiendan a todo el país", estimó Velázquez. Latinoamérica | Imprimir | Calificar este artículo: | | (0 Votos ) Comentarios sobre este artículo 0 Enviar el link a un amigo Su Nombre: Su EMail: Nombre destinatario: Email destinatario: Enviar Artículo > EL PERIÓDICO DE LA NOTA Mundo Fin de experimento de aislamiento para simular vida en Marte espacio (lun 29 ago 2016 08:19) (AFP). Seis voluntarios que permanecieron aislados durante un año en Hawái con el fin de recolectar información para los planes de la NASA de enviar una misión tripulada a Marte, culminaron el domingo el experimento, felices de volver a respirar aire fresco y reunirse con otras personas. El papa conversa sobre cómo ayudar a los pobres con Mark Zuckerberg, fundador de Facebook Ejército turco entra en Siria como parte de la operación contra el Estado Islámico Latinoamérica Presidente paraguayo promete "resultados contundentes" en lucha contra la guerrilla (lun 29 ago 2016 08:10) (AFP). El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, dijo que los responsables de la muerte de ocho militares en un atentado el sábado en Concepción, atribuido al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), "pagarán por esas muertes". Gobierno boliviano condiciona diálogo a esclarecimiento de asesinato de viceministro Premian en Ecuador innovadores proyectos socioambiantales latinoamericanos Negocios Red Hat amplía su presencia en Colombia (vie 26 ago 2016 08:59) Red Hat, Inc., el proveedor líder mundial de soluciones de código abierto para empresas, reafirmó hoy su compromiso con los clientes y socios en Latinoamérica a través de una nueva oficina en Colombia. Herbalife Colombia aporta al fortalecimiento de las comunidades PriceSmart llega a Chía comprometido con el municipio Economía Desigualdad entre hombres y mujeres cuesta U$ 95.000 millones al año a África subsahariana (lun 29 ago 2016 08:30) (AFP). Las desigualdades entre hombres y mujeres le cuestan cada año unos 95.000 millones de dólares al África subsahariana, afirmó este domingo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), instando al continente que tome medidas para aprovechar el "potencial de las mujeres". Hay razones convincentes para alza gradual de tasas en EEUU (directora de Fed) Irán quiere recuperar su cuota del mercado petrolero anterior a las sanciones (ministro) Deportes Tolima y Bucaramanga se afianzan en el liderato del Clausura del fútbol de Colombia (lun 29 ago 2016 07:53) (AFP). Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga se afianzaron en el liderato del torneo Clausura del fútbol profesional de Colombia, tras la disputa este fin de semana de la décima fecha del torneo. River gana, gusta y golea en el torneo argentino; Boca cayó ante Lanús Rosberg por delante de Hamilton en primeros ensayos libres del GP de Bélgica Gente Constructores invitan a superar 'el síndrome del concreto' (vie 26 ago 2016 08:49) Arquitectos, constructores y autoridades que regulan el desarrollo de las ciudades deben superar “el síndrome del concreto”, de lo contrario terminaremos construyendo ciudades que afectan al ser humano con las cargas contaminantes que están presentes en los desperdicios, las aguas residuales, la contaminación electromagnética y los altos niveles de ruido, afirma Luís Enrique Maldonado, gestor del proyecto Bosques de Granada y Cayundá, localizado en el vecino municipio de la Calera. Centre su estrategia en el consumidor e incremente sus ventas online Jamar anuncia nuevo Vicepresidente de Mercado