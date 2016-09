Jueves 08 de septiembre de 2016 Mundo Latinoamérica Negocios Economía Deportes Opinión Gente Paute con Nosotros LA NOTA TIENDA Regístrese a nuestro Boletín Regístrese a nuestro Boletín SU EMAIL: INICIO / Latinoamérica / Paraguayos arrojan billetes desde campanario de iglesia para celebrar la Virgen Paraguayos arrojan billetes desde campanario de iglesia para celebrar la Virgen Latinoamérica | Imprimir jue 08 sep 2016 07:56 La pequeña población paraguaya de Guarambaré, en las afueras de Asunción, celebró este miércoles la fiesta de la Natividad de María con el rito tradicional de arrojar dinero desde el campanario de una iglesia católica ante la presencia de cientos de feligreses, observó la AFP. El "plata ñemombó" (tirar dinero, en lengua guaraní) fue el acto con el cual se inició esta celebración tradicional que se remonta a principios del siglo XX, cuando Paraguay sostuvo un conflicto bélico con Bolivia que dejó un saldo de 100.000 muertos entre ambos bandos. Los familiares de los soldados, a quienes se les denominaba los "promeseros", arrojaban dinero desde el templo religioso para expresar su fe en que aquellos retornaran con vida del campo de batalla. La costumbre se generalizó y hoy son los comerciantes o los agradecidos por la "buena fortuna" los que pagan su buen momento arrojando billetes desde el campanario del templo, para emoción y delirio de la multitud que intenta recoger algo de dinero. En 2015 se arrojaron en promedio unos mil dólares en billetes de moneda local, según estimaciones de los organizadores. El cura párroco, Marcos Wilk, dijo que intentó "varias veces suspender este rito por los accidentes, las peleas y los contusos que produce, pero no pude. Es difícil de erradicar", comentó. Los accidentes ocurridos en al pasado entre quienes pretendían agarrar dinero obligó a las autoridades eclesiásticas a cerrar con vallas la zona del campanario y permitir el ingreso al lugar sólo a menores de 10 años. Una de las personas a quien se autorizó a arrojar dinero fue al mecánico de automóviles Reinaldo Noguera, que lanzó al aire billetes por un equivalente a 300 dólares. "Pedí la intercesión de María para que proteja mi negocio y me conceda prosperidad", dijo con convicción al explicar su gesto. "Este es el único lugar en el mundo, donde se lanza dinero desde el campanario de la Iglesia", aseguró el periodista Higinio Ruiz Diaz a la AFP, quien cubre el acontecimiento desde hace varios años. La celebración a la Vírgen incluye además actos de danzas y un festival de gastronomía típica. .AFP. Latinoamérica | Imprimir

Avance de los talibanes y combates en una ciudad del sur de Afganistán (jue 08 sep 2016 08:01) Los talibanes entraron en la ciudad de Tarin Kot, una capital provincial del sur de Afganistán, donde las autoridades locales pedían refuerzos urgentes este jueves mientras los habitantes atemorizados trataban de huir de los combates. 