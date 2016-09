jue 08 sep 2016 08:03 Miles de opositores y seguidores del gobierno se manifestaron este miércoles en las principales ciudades de Venezuela, en una nueva demostración de fuerzas que acentúa la tensión social por un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

En medio de la conflictividad, el dirigente opositor Henrique Capriles denunció en la noche del miércoles haber estado "sitiado" junto a decenas de pasajeros en el aeropuerto de la isla de Margarita (norte) por "bandas armadas" vinculadas al chavismo. Había viajado allí para asistir este jueves a una fiesta patronal de la región.



Tras cuatro horas de asedio, Capriles pudo salir del terminal aéreo, según anunció en un video difundido en la red Periscope.



Más temprano, opositores y chavistas se concentraron en calma en plazas, parques y calles cercanas a las 24 sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el país, cerradas y fuertemente resguardadas por la policía.



"Le decimos a la cúpula corrupta e ineficiente que desgobierna: están rodeados por un país que quiere cambio. Así que cedan, abran paso", dijo el vocero de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, en la Plaza Brión, en el este de Caracas.



Pero Maduro, quien acusa a la oposición de planear un golpe de Estado, aseguró en un acto público que "nadie traerá la violencia fascista a Venezuela, ni el golpismo".



En algunas ciudades, los opositores no lograron llegar a las oficinas del CNE, aunque en Caracas, Lilian Tintori, esposa del dirigente preso Leopoldo López, se acercó a las puertas de la sede central con varios seguidores, mientras oficialistas le gritaban "!Fuera!", "¡Payasa, vete pa' tu casa!".



"El voto y la protesta pacífica son las únicas armas que tenemos. El gobierno controla casi todos los poderes y no ve qué más inventar para evitar el revocatorio", dijo a AFP Rosmina Castillo, de 52 años, en Los Teques, a 30 km de Caracas.



A escasos 100 metros, divididos por una baranda metálica y una fila de policías, los chavistas apoyaron al presidente: "El fascismo no volverá. Estamos en una guerra económica que nos tiene pasando hambre, pero estamos resteados (firmes) con el legado del comandante Hugo Chávez (1999-2013)", afirmó Elías Pedraza, de 44 años.



Maduro, heredero de Chávez y con una impopularidad de 75% según encuestas privadas, achaca la crisis al desplome de los precios del petróleo y a una "guerra económica" de empresarios y políticos de derecha.



La MUD, que arrasó en las elecciones parlamentarias de diciembre pasado, asegura que revocar a Maduro es la¨única forma de salir de la crisis que agobia a los venezolanos, con una escasez de alimentos y medicinas del 80% y una inflación que el FMI proyecta en 720% para este año.



"Estoy cansado. Tengo dos hijos pequeños y no quiero para ellos un país como el que tenemos ahora. Estamos demostrando al gobierno que queremos un cambio ya", declaró a AFP Carlos Vivas, de 47 años, que marchó en San Cristóbal, en el conflictivo estado Táchira.



- El reto: mantener el pulso -



Animada por la marcha multitudinaria del pasado 1 de septiembre en Caracas, que según la MUD reunió a un millón de personas aunque el gobierno afirma que a 30.000, la oposición convocó a protestar este miércoles y el próximo 14 de septiembre durante 24 horas -según había adelantado Capriles-, pero las manifestaciones de esta jornada fueron modestas.



Para Diego Moya-Ocampos, analista del IHS Markit Country Risk -con sede en Londres-, si las movilizaciones no son suficientemente concurridas pueden "desmoralizar a la población".



"La oposición tiene el reto de mantener movilizada a la gente (...) La única forma en que se puede realizar el referendo es con presión de calle", aseguró a la AFP el analista Asdrúbal Oliveros.



Pero "a la oposición se le hace difícil mantener el impulso de la gente en la calle", si el gobierno "nervioso" responde con "más agresiones", apuntó la consultora Eurasia Group -con base en Nueva York-, al referirse a arrestos breves en la marcha del 1 de septiembre y en un toque de cacerolas el viernes cuando Maduro recorría a pie Villa Rosa, en Margarita.



La MUD acusa al CNE de retrasar el proceso para favorecer al gobierno: si el referendo tiene lugar antes del 10 de enero de 2017 y Maduro pierde, habrá elecciones presidenciales, pero si se realiza después y es revocado, le sustituiría su vicepresidente.



La oposición reclama que se fijen fecha y condiciones para recolectar las cuatro millones de firmas (20% del padrón) necesarias para que el revocatorio sea convocado, aunque ya el CNE ha dicho que lo anunciará el próximo martes.



El poder electoral asegura que esa etapa se cumplirá a fines de octubre, lo cual aleja la posibilidad de que el referendo sea este año. Por Maria Isabel SANCHEZ, con Alexander MARTÍNEZ en Los Teques y Sonia VIVAS en San Cristóbal. (AFP).