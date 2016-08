Viernes 26 de agosto de 2016 Mundo Latinoamérica Negocios Economía Deportes Opinión Gente Paute con Nosotros LA NOTA TIENDA Regístrese a nuestro Boletín Regístrese a nuestro Boletín SU EMAIL: INICIO / Latinoamérica / Morales expresa 'profundo dolor' por asesinato de viceministro en Bolivia Morales expresa 'profundo dolor' por asesinato de viceministro en Bolivia Latinoamérica | Imprimir vie 26 ago 2016 07:51 (AFP). El presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó este viernes "profundo dolor" por el secuestro y asesinato de un viceministro a manos de mineros que bloqueaban vías, y denunció que esas protestas constituyen una "conspiración política" contra su gobierno. Morales se reunió de madrugada con su gabinete de ministros en la Casa de Gobierno para analizar la situación social, tras lo cual expresó "nuestro profundo rechazo a los hechos que han sucedido estos días (...) y el profundo dolor que vive el pueblo boliviano" por el asesinato de su colaborador. El viceministro Rodolfo Illanes, secuestrado el jueves por mineros que cortaban una ruta en protesta por reivindicaciones laborales, fue asesinado por sus captores. Su cuerpo fue abandonado en la carretera Oruro-La Paz envuelto en una frazada, de donde fue llevado de madrugada a una clínica para la autopsia legal. "En esta movilización de Fencomin (Federación Nacional de Cooperativas Mineras) había una conspiración política y no una reivindicación social para el sector", manifestó el mandatario, en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno. "Siento que esta conspiración permanente está usando a discapacitados, usando al transporte privado y a los cooperativistas" para afectar al gobierno, sostuvo. Illanes, asesor del sindicato cocalero, del cual el mandatario es líder hace casi 30 años, fue declarado "héroe defensor de los recursos naturales". Además el gobierno declaró "duelo por tres días a nivel nacional sin suspensión de actividades". Nortoriamente conmovido, Morales planteó que las autoridades judiciales "tienen que dar con los autores materiales y también intelectuales del asesinato tan cobarde del hermano Illanes". Mientras, medios televisivos privados reportaron que la carretera La Paz-Oruro, ocupada por los mineros durante tres días, fue liberada al tráfico. Centenares de vehículos, una mayoría de alto tonelaje, reanudaron viaje. Los mineros en protesta se oponen a la norma que permite la creación de sindicatos dentro de cooperativas, pese a que, según el gobierno, esa medida no los perjudica. El ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, explicó que los mineros en realidad intentan obtener autorización para alquilar sus concesiones mineras a empresas privadas o extranjeras, algo que prohíbe expresamente la Constitución. Además, según la autoridad, intentaban acumular más espacios de poder en el Ejecutivo. Los mineros cooperativistas ocupan cargos en el Ejecutivo, en una Superintendencia del ramo y en el Congreso, donde cuenta con senadores y diputados. En los choques registrados en los últimos tres días, unos 20 policías resultaron heridos, y se registraron además dos mineros muertos. 