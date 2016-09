Viernes 02 de septiembre de 2016 Mundo Latinoamérica Negocios Economía Deportes Opinión Gente Paute con Nosotros LA NOTA TIENDA Regístrese a nuestro Boletín Regístrese a nuestro Boletín SU EMAIL: INICIO / Latinoamérica / Iñárritu ataca la "traición" de Peña Nieto invitando a Trump a México Iñárritu ataca la "traición" de Peña Nieto invitando a Trump a México Latinoamérica | Imprimir vie 02 sep 2016 08:11 El director de cine mexicano Alejandro González Iñárritu atacó a su presidente Enrique Peña Nieto por reunirse con el candidato presidencial estadounidense Donald Trump, calificándolo de "traición" en un artículo publicado este viernes. El millonario empresario y candidato del Partido Eepublicano, conocido por sus repetidos ataques e insultos a los mexicanos, se encontró el miércoles con Peña Nieto en la capital mexicano a invitación del presidente. "La invitación de Enrique Peña Nieto a Donald Trump es una traición", escribe en un artículo en el diario español El País el ganador del Oscar a la mejor dirección de este año por "El renacido". "Es avalar y oficializar a quien nos ha insultado, escupido y amenazado por más de un año ante el mundo entero. Es carecer de dignidad y fortalecer así una campaña política de odio hacia nosotros", añadió. Sintiendo "una profunda tristeza, indignación y vergüenza" por la visita, Iñárritu la compara con la pérdida tras la guerra mexicano-estadounidense (1846-1848) de los vastos territorios de Alta California y Nuevo México. "Hace 168 años, Antonio López de Santa Ana entregó casi la mitad de nuestro territorio. Ayer, el presidente Peña Nieto entregó lo poco que quedaba ya de dignidad", dice, reprochando al gobierno mexicano que no haya declarado a Trump "persona non grata". El candidato republicano inició su campaña el año anterior declarando que México enviaba "violadores" y otros criminales a través de la frontera. Entre sus principales promesas figuran la construcción de un muro fronterizo para evitar la entrada irregular de inmigrantes, que debería pagar México, o la deportación de millones de mexicanos que viven sin permisos en Estados Unidos. Tras la invitación, Peña Nieto ha sido objeto de todo tipo de críticas acusándolo de haberse humillado frente a Trump que no pidió perdón por sus insultos y, horas después del encuentro, retomó su agresivo discurso contra la inmigración en un mitin en Phoenix, Arizona. En una entrevista televisiva el miércoles, Peña Nieto se defendió alegando que "los problemas, las amenazas y riesgos que se tengan hacia México hay que encararlos". Iñárritu es el primer realizador en ganar en dos ocasiones consecutivas el Óscar a la mejor dirección por "El renacido" (2016) y "Birdman" (2015), que también obtuvo el galardón a mejor película. .AFP. Latinoamérica | Imprimir | Calificar este artículo: | | (0 Votos ) 