Demandan derogar restricción migratoria a misioneros en Nicaragua

mié 31 ago 2016 08:01

El gobierno de Nicaragua flexibilizó este martes una norma migratoria a misioneros de la iglesia evangélica, pero sus líderes demandaron su derogación por considerar que afecta su labor pastoral.

El presidente del Consejo Nacional de Pastores Evangélicos, Mario Espinoza dijo que durante una reunión con delegados del gobierno, éste accedió a anular algunos requisitos de la norma pero mantiene la exigencia de que los misioneros deben reportar su llegada con siete días de anticipación. Espinoza declaró a la prensa que los delegados del gobierno propusieron que a los misioneros se "les permitirá llenar los formularios aquí (en los puestos migratorios), pero eso no asegura la entrada (al país)". "No llegamos a acuerdos todo sigue igual (...) vamos a reunirnos para dar los pasos siguientes el 20 de septiembre", añadió. El gobierno argumentó ante los pastores que la normativa migratoria que puso en vigencia el 12 de agosto es parte de las medidas de seguridad contra el crimen organizado que, adujo, utilizaría a las formaciones religiosas para sus actividades criminales. Desde la entrada en vigencia de la norma, misioneros de la iglesia evangélica y católica han sido rechazados en las fronteras. Según los pastores evangélicos unos 300 misioneros de México y Centroamérica que participarían en un encuentro a finales de agosto tuvieron que cancelar su viaje porque no completaron los requisitos establecidos por el gobierno. En tanto, 41 peregrinos salvadoreños que pretendían visitar el Santuario de Jesús del Rescate de Popoyuapa, en el dapartamento de Rivas, en el sur del país les fue negado el ingreso el 5 de agosto.

.AFP. 