Viernes 26 de agosto de 2016 Mundo Latinoamérica Negocios Economía Deportes Opinión Gente Paute con Nosotros LA NOTA TIENDA Regístrese a nuestro Boletín Regístrese a nuestro Boletín SU EMAIL: INICIO / Latinoamérica / Colombia "debe perdonar" crímenes de FARC, dice hermano de jefe rebelde abatido Colombia "debe perdonar" crímenes de FARC, dice hermano de jefe rebelde abatido Latinoamérica | Imprimir jue 25 ago 2016 08:44 (AFP). Colombia "debe perdonar" los crímenes cometidos por las FARC, y esa guerrilla debe cumplir el acuerdo alcanzado con el gobierno para poner fin a un conflicto de más de medio siglo, dijo el hermano del abatido jefe guerrillero Alfonso Cano. "La sociedad debe perdonar los crímenes que evidentemente la guerrilla cometió en su momento (...) La guerrilla tiene que cumplir, no podemos permitir que ningún miembro de la guerrilla vuelva a las armas", indicó a AFP Roberto Sáenz, hermano del otrora máximo líder de las FARC, muerto durante una operación militar en 2011. El gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) alcanzaron el miércoles un acuerdo de paz tras casi cuatro años de negociaciones en Cuba que deberá ser refrendado en un plebiscito el 2 de octubre. Roberto Sáenz, de 60 años, reconoció que a él y su familia les "da tristeza" que Guillermo León Sáenz Vargas, el nombre real de Alfonso Cano, no esté con vida para celebrar lo acordado en La Habana, pero al mismo tiempo sienten "alegría" por la salida política al conflicto. Alfonso Cano murió el 4 de noviembre de 2011 en un operativo del Ejército tras casi cuatro décadas de militancia en las FARC, donde ocupó la máxima comandancia durante tres años luego de la muerte en 2008 de Pedro Antonio Marín, Manuel Marulanda ("Tirofijo"). "No está donde debía estar en este momento, toda vez que él fue un generador de este proceso, una persona convencida de la necesidad de transitar a la lucha política abierta y de convertir el movimiento armado en un movimiento político", dijo su hermano, declarado opositor de la lucha armada como vía al poder. Ahora las FARC, que con la implementación de lo acordado pasarán a ser una organización política, deben "hacer todo un replanteamiento de sus objetivos a la luz de la movilización social, desarmada, política, ganarse los corazones de la gente. Es una tarea muy grande", explicó. - Dos caras de una moneda - La vida de Roberto y Guillermo León, integrantes de una familia bogotana de siete hijos, tomó caminos distintos a principio de la década de 1980, con el ingreso de este último a la guerrilla, donde rápidamente escaló hasta distintos niveles de la comandancia insurgente. En el momento de su muerte, sobre Cano pesaban docenas de órdenes de captura por delitos como terrorismo, secuestro y homicidio. Por otro lado, Roberto fue concejal por Bogotá entre 1990 y 1991 de la Unión Patriótica, un partido creado por políticos de izquierda y guerrilleros desmovilizados llevado al borde de la extinción hace dos décadas tras asesinatos ordenados por organizaciones de extrema derecha y agentes del Estado. "No fui un victimario, yo nunca usé un arma (...) teníamos dos puntos de vista distintos sobre eso", aseguró Roberto, un destacado líder ambiental que estuvo en el Concejo de Bogotá entre 2012 y 2015, durante la alcaldía del exguerrillero del M-19 Gustavo Petro. Los últimos contactos entre la familia y Cano fueron por correo entre 2008 y 2009, en un momento cumbre de la ofensiva estatal contra la guerrilla. Y el último encuentro fue en medio de los fallidos diálogos de paz de 1991 en Caracas, en los que Roberto participó junto a su hermano. Por su vínculo sanguíneo con Cano, el resto de los Sáenz Vargas sufrieron secuestros y exilios, además de una "diáspora de la familia". "Fue una cosa muy dura para quienes sin estar en la lucha armada teníamos que sufrir consecuencias. Hay cierta sensación de sobrevivencia", añadió el exconcejal. Roberto Sáenz destacó que, si se implementan los acuerdos de la forma en la que fueron pactados, el país va a "tener una transformación". "No es la transformación revolucionaria, no es el socialismo ni nada, son solamente tareas que el Estado tiene que cumplir para sacar de la pobreza y del aislamiento a sectores importantes", dijo. Latinoamérica | Imprimir | Calificar este artículo: | | (0 Votos ) Comentarios sobre este artículo 0 Enviar el link a un amigo Su Nombre: Su EMail: Nombre destinatario: Email destinatario: Enviar Artículo > EL PERIÓDICO DE LA NOTA Mundo Ejército turco entra en Siria como parte de la operación contra el Estado Islámico (mié 24 ago 2016 07:57) (AFP). Tanques turcos apoyados por la fuerza aérea entraron en Siria este miércoles, una ofensiva sin precedentes para expulsar a los combatientes de Estado Islámico (EI) de la ciudad siria de Jarablos, fronteriza con Turquía, que es clave para los yihadistas. Balleneros japoneses anuncian acuerdo con ONG Sea Shepherd El gobierno filipino espera próximo acuerdo de paz con los rebeldes Latinoamérica Premian en Ecuador innovadores proyectos socioambiantales latinoamericanos (vie 26 ago 2016 07:58) (AFP). Un robot submarino para exploración en el Antártico hecho en Ecuador con materiales de bajo costo y software libre o una campaña colombiana de reciclaje de tapas para beneficiar a niños con cáncer ganaron este jueves los premios "Latinoamérica Verde". Morales expresa 'profundo dolor' por asesinato de viceministro en Bolivia Colombia "debe perdonar" crímenes de FARC, dice hermano de jefe rebelde abatido Negocios Herbalife Colombia aporta al fortalecimiento de las comunidades (mié 24 ago 2016 08:24) Herbalife Colombia diseña y ejecuta programas que permitan apoyar a las comunidades en el marco de su gestión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). PriceSmart llega a Chía comprometido con el municipio Hindú lanza Ice Tea Light frutos salvajes Economía Catar compra el 10% de la inmobiliaria propietaria del Empire State Building (mié 24 ago 2016 08:00) (AFP). El fondo inversor soberano de Catar compró el 10% de la empresa que posee el Empire State Building, célebre inmueble de Nueva York, indicó el miércoles la agencia oficial QNA. Leve avance del crecimiento del sector privado de la eurozona en agosto (PMI) Los dividendos mundiales suben en el segundo trimestre, según un estudio Deportes Rosberg por delante de Hamilton en primeros ensayos libres del GP de Bélgica (vie 26 ago 2016 07:49) (AFP). Nico Rosberg (Mercedes) superó a su compañero de escudería, Lewis Hamilton, líder del campeonato del mundo, en los primeros ensayos del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, este viernes en el circuito de Spa-Francorchamps. La Liga de Campeones, un club cada vez más selecto Joseph Blatter juega su último partido ante el TAS Gente Centre su estrategia en el consumidor e incremente sus ventas online (jue 25 ago 2016 10:20) Es importante aprender sobre cómo las marcas deben adoptar una mirada hacia el consumidor, situación que se conoce como Customer Centric, ya que la mayoría de las marcas nacen con una concepción Product Centric y desde allí desarrollan todas sus estrategias. Jamar anuncia nuevo Vicepresidente de Mercado Nueva gerente de operaciones Nubeti