El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo este jueves sin cambios su tasa de referencia, que se sitúa en el 0% desde marzo pasado, anunció un portavoz de la entidad. El instituto emisor con sede en Fráncfort no modificó tampoco su tasa de crédito marginal, en el 0,25% desde marzo, ni su tasa de depósito, que se halla en terreno negativo desde junio de 2014 y se sitúa actualmente en -0,40%.



El BCE tampoco modificó el nivel de compras de su programa de flexibilización monetaria, llamado QE (Quantitative easing). La entidad prevé continuar la compra masiva de deuda en los mercados a altura de 80.000 millones de euros cada mes "hasta marzo de 2017, o más allá si es necesario".



Los analistas anticipaban este statu quo monetario dados los indicadores económicos que estimaban "muy poco concluyentes como para justificar toda nueva acción" este jueves, explicó Carsten Brzeski, jefe economista de ING-Diba.



Ningún economista apostaba a un nuevo recorte en las tasas, que ya se encuentran en su más bajo histórico, pero anticipaban no obstante una nueva extensión del programa QE lanzado en marzo de 2015.



Esta medida se percibía como una manera de sosegar a los mercados sobre el caracter duradero del apoyo del BCE a la economía de la zona euro, cuando la inflación se mantiene desesperadamente baja, bloqueada en 0,2% en agosto, lejos del objetivo del BCE de una inflación cercano pero inferior a 2%.



