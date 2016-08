Lunes 29 de agosto de 2016 Mundo Latinoamérica Negocios Economía Deportes Opinión Gente Paute con Nosotros LA NOTA TIENDA Regístrese a nuestro Boletín Regístrese a nuestro Boletín SU EMAIL: INICIO / Economía / Desigualdad entre hombres y mujeres cuesta U$ 95.000 millones al año a África subsahariana Desigualdad entre hombres y mujeres cuesta U$ 95.000 millones al año a África subsahariana Economía | Imprimir lun 29 ago 2016 08:30 (AFP). Las desigualdades entre hombres y mujeres le cuestan cada año unos 95.000 millones de dólares al África subsahariana, afirmó este domingo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), instando al continente que tome medidas para aprovechar el "potencial de las mujeres". "Allí donde hay altos niveles de desigualdad de género, las sociedades se están perdiendo algo", lamentó Helen Clark, directora del PNUD, en una entrevista con la AFP. "Cuando no se explota el pleno potencial de las mujeres esto tiene un costo, ya sea a nivel de la familia, de la comunidad o de la nación". Tomando como ejemplo la agricultura, Clark detalló: "en numerosos casos, las mujeres no pueden poseer o heredar tierras, lo que hace muy difícil para ellas recibir dinero prestado. Esto conlleva que ellas no tengan los medios de comprar mejores semillas, mejores abonos". "Así que, al final, incluso si trabajan muy duro, las mujeres producen menos", concluyó Clark, presente en Nairobi con ocasión de la sexta edición de la Conferencia Internacional de Tokio para el Desarrollo de África (TICAD). El PNUD consideró en un comunicado que la desigualdad entre hombres y mujeres cuesta anualmente unos 95.000 millones de dólares en el África subsahariana, con un pico de 105.000 millones en 2014. "La igualdad de género es algo bueno en sí mismo pero, a menudo, sólo cuando empezamos a hablar de dinero la gente se dice 'Dios mío, esto tiene consecuencias si no se hace nada'", ironizó Clark, exprimera ministra de Nueva Zelanda y candidata a la sucesión de Ban Ki-moon como secretaria general de la ONU. Con todo, Clark se cuidó de generalizar sobre la desigualdad entre hombres y mujeres en todos los países de África, congratulándose por los esfuerzos realizados en Ruanda, donde numerosos puestos de responsabilidad están ocupados por mujeres y donde el 64% de los diputados son mujeres, el porcentaje más alto del mundo. "Una mujer educada tendrá las competencias para participar de lleno [en la sociedad], tendrá, esperamos, el poder de decir cuándo se casará y con quién, o el número de hijos que tendrá", subrayó la directora del PNUD. 