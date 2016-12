Jueves 22 de diciembre de 2016 Mundo Latinoamérica Negocios Economía Deportes Opinión Gente Paute con Nosotros LA NOTA TIENDA Regístrese a nuestro Boletín Regístrese a nuestro Boletín SU EMAIL: INICIO / Negocios / Jamar celebra 65 años transformado el sector del mueble en Colombia Jamar celebra 65 años transformado el sector del mueble en Colombia Negocios | Imprimir mié 05 oct 2016 03:24 Han pasado 65 años desde cuando Jaime Naimark abrió la primera tienda de muebles Jamar en 1951 en Barranquilla y hoy cuenta con 23 tiendas además en Santa Marta, Cartagena, Valledupar, Riohacha, Sincelejo y Montería, Bucaramanga, Pie de Cuesta y Medellín, presencia itinerante en diferentes municipios de la Costa Caribe, exportaciones a Panamá y proyección hacia los principales mercados de Centro América. En su operación reporta ventas anuales superiores a los $​300.000 millones de pesos, genera 1.300 empleos directos, 8.000 indirectos y promueve una visión sostenible de la fabricación a partir de la madera.







Desde sus inicios, la filosofía de la marca Jamar está orientada al balance entre calidad, diseño y accesibilidad en la forma de pago, lo que denomina la Tripleta Perfecta. “La operación de Jamar tiene un objetivo central: Hacer Familias Felices, por lo tanto, nos enfocamos en los servicios que tienen mayor valor para nuestros clientes, y en concordancia, esos servicios diferenciadores, los hacemos mucho mejor que el promedio y lo soportamos con tecnologías de punta, logrando mayor satisfacción, a un mejor costo y productividad en su ejecución” señala Max Naimark, Presidente de Jamar.





A lo largo de estos 65 años, Jamar ha crecido de la mano con los trabajadores de la madera, Unidades Externas de Producción, que si bien no son proveedores exclusivos de la Compañía, han sido parte de los programas de capacitación y acceso a nuevas tecnologías que Jamar le brinda a gracias a las alianzas con el SENA, Innpulsa y Bancoldex, entre otros. “En la medida en que existan más fabricantes, mejor capacitados y aliados como Jamar, con capacidad logística, administrativa y comercial para garantizar el acceso a nuevos mercados, el clúster del mueble y la madera en la región Caribe, es hoy una realidad que empuja la economía de la región y del país”, asegura Naimark.



Gracias a la calificación de la mano de obra del sector, en la actualidad el 90% de los productos ofrecidos en las tienda, son fabricados en el país, con lo que Jamar promueve la mano de obra nacional, y se ha blindado respecto a la devaluación del peso frente al dólar.





Desde sus inicios Jamar tuvo la iniciativa de ofrecer la opción de financiación para aquellos clientes que necesitaban contar con esta opción de compra; hoy ´Credijamar´ es el modelo incluyente con el cual Jamar brinda accesibilidad a todos los clientes para adquirir sus muebles gracias a su sistema de créditos diferenciados, con el cual la Compañía ha beneficiado, entre otras, a las personas que no son visibles para otras entidades financieras, ayudándoles de paso a construir su historial crediticio.





Como respaldo de este liderazgo nacional en el sector, Jamar cuenta con un moderno Centro de Distribución Logístico, CENDIS, el segundo más grande de América Latina, de 30.000 mts2 y capacidad para despachar 1.200 pedidos diarios, especializando así su proceso de almacenamiento y entregas a lo largo de la región Caribe, soportado con su flota propia de 35 camiones que aseguran el 98% de entregas oportunas y perfectas en ocho días o menos. En la actualidad Jamar está perfeccionando la operación con Panamá, que representa el 15% de las ventas de la Marca.



Celebración 65 años



Para el mes de septiembre, Jamar, dispuso todos sus esfuerzos para “celebrar el logro que representa permanecer en el mercado nacional por 65 años, conscientes de los grandes retos que tenemos para seguir con nuestro compromiso de Hacer Familias Felices, nuestra promesa de brindar las mejores propuestas con diseño, calidad y accesibilidad para el hogar, fortaleciendo la relación con nuestros clientes para asegurar su satisfacción y lograr ser orgullo de un país que cree en lo que produce” afirma Juan Camilo Uribe, Vicepresidente de Mercadeo de Jamar.



Por su parte, Max Naimark puntualiza: "en Jamar tenemos el firme objetivo de seguir apostándole a la competitividad del sector del mobiliario mediante el apoyo a cada uno de sus actores. El esfuerzo conjunto es el que nos permitirá ampliar las oportunidades de empleo, aportar a las finanzas públicas, darnos a conocer en el exterior, en resumen, seguir "haciendo familias felices".