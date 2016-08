mar 30 ago 2016 11:14 Los ingresos consolidados ascendieron a $17.8 billones durante el trimestre, con ventas en Alimentos creciendo un 8.6% y representando el 62% del total de las ventas. En No Alimentos, Via Varejo de Brasil, líder Suramericano de electrónica, electrodomésticos y muebles, creció en términos comparables un 2.6%, mostrando un positivo cambio de tendencia frente a los 4 trimestres anteriores.



La utilidad operacional recurrente alcanzó $567 mil millones con un margen del 3.2%, resultado de los grandes esfuerzos por parte de la Compañía a nivel de gestión comercial e innovación en la región para impulsar el consumo en medio de una situación económica difícil en Brasil y en Argentina.



El Ebitda recurrente ascendió a $857 mil millones durante el segundo trimestre del 2016 y registró un margen de 4.8%.



Por su parte, la pérdida neta consolidada se explica por el resultado neto negativo en Brasil y por los compromisos financieros asumidos por la Compañía para ejecutar su plan de expansión y crecimiento internacional. El Grupo Éxito proyecta hacia final de año una importante optimización de capital de trabajo cercana a USD 150 millones y una reducción de su indicador de Deuda Financiera Neta/Ebitda, desde el 3.8 veces en que terminó en el 2015 hasta aproximadamente de 3.2 veces al final de este año.



"Los resultados de Grupo Éxito, ahora como multilatina del retail, confirman la potencia que genera la operación en las tres economías más fuertes de Suramérica y en Uruguay la de más alto consumo per cápita. La Compañía se consolida como líder en Suramérica, segundo en Latinoamérica; primero en omnicanal y sexto jugador inmobiliario de Suramérica. El reto es asumir su nuevo rol como multilatina, manteniendo su fortaleza en Colombia y seguir capitalizando las sinergias que nos hemos propuesto capturar para generar valor para nuestros accionistas y clientes y que ya muestran resultados palpables como la actividad con proveedores de los diferentes países, la apertura del Surtimayorista en Colombia y de los Aliados en Brasil" afirmó Carlos Mario Giraldo Moreno, Presidente Director General del Grupo Éxito."Los resultados de Grupo Éxito, ahora como multilatina del retail, confirman la potencia que genera la operación en las tres economías más fuertes de Suramérica y en Uruguay la de más alto consumo per cápita. La Compañía se consolida como líder en Suramérica, segundo en Latinoamérica; primero en omnicanal y sexto jugador inmobiliario de Suramérica. El reto es asumir su nuevo rol como multilatina, manteniendo su fortaleza en Colombia y seguir capitalizando las sinergias que nos hemos propuesto capturar para generar valor para nuestros accionistas y clientes y que ya muestran resultados palpables como la actividad con proveedores de los diferentes países, la apertura del Surtimayorista en Colombia y de los Aliados en Brasil" afirmó Carlos Mario Giraldo Moreno, Presidente Director General del Grupo Éxito.



Resultados por países



Colombia: durante el segundo trimestre de 2016 las ventas de todas las marcas de retail en Colombia tuvieron un crecimiento de 8.0%1, y alcanzaron los $2.6 billones. Estos resultados son el reflejo de la expansión del último año y la dinámica comercial de las diferentes marcas, de manera especial las estrategias desarrolladas por la marca Éxito como: "El Quincenazo", "Precio Insuperable", "Moda Increíble" y venta de productos frescos que le permitieron crecer un 8.3% 1. Se destaca el segmento de descuento que tuvo un aumento del 5.5% en ventas en sus marcas Surtimax y Super Inter. Además, abrimos el primer Cash and Carry de la Compañía bajo la marca Surtimayorista dirigido, a la vez, a clientes profesionales (tiendas, hoteles, restaurantes, cafeterías) y al consumidor final. Este comenzó con gran dinamismo y se convierte en un nuevo eje de expansión para la organización en Colombia.



Seguimos fortaleciendo el modelo de Aliados Surtimax y Super Inter en el que nos asociamos con tiendas y minimercados independientes en una propuesta de marca compartida para llegar a los consumidores de los barrios populares o de pequeñas poblaciones. Así, mejoramos la propuesta de producto para el cliente, incrementamos la venta de las tiendas de barrio, potencializamos juntos el valor de marca de Surtimax y Super Inter y creamos valor compartido y sostenibilidad para el comercio independiente. Ya son casi 1.150 los Aliados Surtimax y Super Inter en el país.



Los ingresos operacionales en Colombia alcanzaron los $2.7 billones, con un crecimiento del 7.1%. El Ebitda recurrente en Colombia fue de $195 mil millones de pesos, con un incremento del 9.6% y un margen de 7.3% frente al 7.1 % registrado en el segundo trimestre de 2015 y el correspondiente a los primeros seis meses tuvo un crecimiento del 14%.



Brasil: las ventas del Grupo Pão de Açúcar estuvieron marcadas por un sólido desempeño en Assaí, una mejor tendencia en ventas de Multivarejo y la aceleración en la recuperación de las ventas en Via Varejo. En consecuencia, las ventas consolidadas de GPA crecieron 4.9%1 en el trimestre, llegando a los $13.4 billones. En Brasil de destaca el crecimiento en ventas de Assaí, que con el mejor resultado desde el segundo trimestre de 2014, se registra en un 37.6%. De esta manera Assaí contribuye al crecimiento de la categoría Alimentos que fue del 11.3%. Via Varejo, líder Suramericano en electrónica, electrodomésticos y muebles, registró un crecimiento de ventas mismos metros de 2.6%, siendo el desempeño de ventas más fuerte desde el primer trimestre de 2015, con importantes esfuerzos comerciales e inversiones en margen. La utilidad operacional recurrente de Brasil llegó a los $396 mil millones, lo que refleja un esfuerzo de la compañía para generar precios competitivos en medio de la situación económica del país. El Ebitda recurrente en Brasil fue de $612 mil millones de pesos.



En el mercado de capitales sobresale la valorización de las acciones de GPA en la bolsa local. A cierre de agosto 25 de este año la acción de GPA alcanzó un desempeño del 42% en pesos colombianos y la de Via Vajero del 127% igualmente en pesos colombianos para el mismo período. Esta valorización es consecuencia de la alta expectativa que tienen los inversionistas en la recuperación de la economía brasilera y el futuro desempeño positivo del negocio, lo cual obviamente repercutiría en el resultado consolidado del Grupo Éxito.



GPA sigue fortaleciendo su expansión: está construyendo 10 Assaí y durante el segundo trimestre abrió 9 puntos de venta de sus diferentes marcas: 5 Minuto Pao de Açúcar, 1 Assaí, 1 Pao de Açúcar, 1 Pontofrio y 1 Casas Bahia.



Uruguay: los ingresos operacionales en Uruguay crecieron un 19.2%, llegando a los $532 mil millones, producto de los buenos resultados de nuestras marcas en el país. La utilidad operacional recurrente fue de $34.826 millones, creciendo 16.4%, con un margen del 6.5%. El Ebitda recurrente fue de $41 mil 477 millones, con un incremento del 21% y un margen del 7.8%. Esto refleja la fortaleza de Grupo Disco en el país, que tiene un 42.4% de participación de mercado. El formato de proximidad continúa siendo el centro de la expansión en Uruguay. Devoto Express llegó a un total de 14 almacenes, la mayoría en Montevideo.



Argentina: Libertad registró un crecimiento en ventas del 30.9%1, impulsado principalmente por el buen comportamiento del formato de proximidad que aumentó sus ventas en un 49.8% y el crecimiento de la categoría Alimentos con un 32%, reflejo del efecto positivo de la estrategia comercial "La Compra del Mes". Los ingresos operacionales de Libertad alcanzaron $348 mil millones. El Ebitda recurrente llegó a $8.067 millones durante el trimestre. Argentina continúa con el desarrollo inmobiliario a través del aprovechamiento de los espacios comerciales de los puntos de venta y la construcción de centros comerciales. Durante el segundo trimestre se abrieron 7.000 nuevos mt2, alcanzando un total de 153.000 mt2 de área comercial arrendable.