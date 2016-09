Viernes 02 de septiembre de 2016 Mundo Latinoamérica Negocios Economía Deportes Opinión Gente Paute con Nosotros LA NOTA TIENDA Regístrese a nuestro Boletín Regístrese a nuestro Boletín SU EMAIL: INICIO / Negocios / Fortinet presentó resultados financieros del segundo trimestre del 2016 Fortinet presentó resultados financieros del segundo trimestre del 2016 Negocios | Imprimir vie 02 sep 2016 07:49 “Estamos complacidos con nuestra facturación e ingresos, así como con el desempeño y habilidad para alcanzar nuestras metas de gastos y rentabilidad, mientras seguimos invirtiendo en nuestro crecimiento”, comentó Ken Xie fundador, director y CEO de Fortinet. “El panorama de amenazas y las arquitecturas de las redes están evolucionando y cambiando a plataformas integradas end-to-end, lo cual es la visión sobre la que Fortinet fue fundada. Nuestra sólida innovación y habilidad para proveer un Security Fabric inteligente, ininterrumpido y estrechamente integrado, que protege todos los puntos de acceso a la red –desde el IoT hasta la nube –nos coloca en buena posición para continuar nuestro crecimiento sostenido y generando ganancias de participación para el 2016 y en los años por venir”.

Información Financera Destacada del Segundo Trimestre de 2016



Ingreso: Durante el segundo trimestre de 2016, el ingreso total fue de USD$311.4 millones, un incremento del 30% en comparación con los USD$114.8 millones reflejados en el mismo periodo del 2015. Dentro del ingreso total, las ganancias por producto fueron de USD$136.6 millones, un incremento del 19% comparado con los USD$114.8 millones del mismo trimestre del año pasado. Los ingresos por servicio fueron de USD$174.8 millones, un incremento del 40% en comparación con el mismo periodo del 2015.



Facturación1: La facturación total fue de USD$373.8 millones para el segundo trimestre de 2016, un incremento del 26% comparado con los USD$297.2 millones del mismo periodo en el 2015.



Ingreso Diferido: El total del ingreso diferido fue de USD$904 millones al 30 de Junio del 2016, un incremento de USD$66.8 millones en comparación con los USD$837.2 millones reflejados al 31 de Marzo de 2016.



Efectivo y Flujo de Efectivo: Al 30 de Junio del 2016, el efectivo, el equivalente de efectivo y las inversiones fueron de USD$1.22 mil millones, comparado con los USD$1.19 mil millones al 31 de Marzo de este año. En el segundo trimestre del 2016, el flujo de efectivo proveniente de operaciones fue de USD$67.9 millones en comparación con los USD$84.3 millones del mismo periodo de 2015. El flujo libre de efectivo1 fue de USD$53.5 millones, en comparación con los USD$73.5 millones reflejados en el mismo trimestre del año pasado.



Ingresos o Pérdidas Operativos GAAP: Las pérdidas operativas GAAP fueron de USD$4.0 millones para el segundo trimestre de 2016, lo que representa un margen de operación GAAP de -1%. Los ingresos operativos GAAP fueron de USD$3.0 millones para el mismo periodo de 2015, representando un margen de operación de 1%.



Ingresos Operativos sin Incluir los GAAP: El ingreso operativo sin incluir los GAAP fue de USD$36 millones para el segundo trimestre de 2016, lo que representa un margen del 12%. Durante el mismo periodo del año pasado, este ingreso fue de USD$29.3 millones, con un margen del 12%.



Ingreso o Pérdida Neta GAAP e Ingreso Neto Diluido o Pérdida por Acción: La pérdida neta GAAP fue de USD$1.4 millones en el segundo trimestre de 2016, en comparación con los USD$0.8 millones del mismo periodo de 2015. La pérdida neta GAAP por acción fue de USD$0.01 en el segundo trimestre del 2016. El ingreso neto diluido GAAP por acción fue el mismo que en el segundo trimestre del 2015.



