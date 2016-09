Miércoles 07 de septiembre de 2016 Mundo Latinoamérica Negocios Economía Deportes Opinión Gente Paute con Nosotros LA NOTA TIENDA Regístrese a nuestro Boletín Regístrese a nuestro Boletín SU EMAIL: INICIO / Negocios / El Caribe tendrá su propio Silicon Valley El Caribe tendrá su propio Silicon Valley Negocios | Imprimir mié 07 sep 2016 07:48 @arubabonbini. El evento que se realiza por segundo año consecutivo tendrá lugar en el Hotel Hilton Aruba y se centrará en discutir el futuro de la tecnología en la industria de viajes y hospitalidad, la industria financiera, los avances en IoT (el Internet de las cosas), y la inversión en nuevas empresas. El encuentro contará con 22 conferencistas de clase mundial que tendrán charlas inspiradoras para: emprendedores, inversionistas, estudiantes, creativos, ONG`s, profesionales de mercadeo y empresarios. Y es que después de todo ¿a quién no le sirve saber más de tecnología para su negocio o incluso su marca personal? (vea video ATech) https://www.youtube.com/watch?v=Nc8OGIsi99M



Entre sus invitados más atractivos se encuentran Kelly Hoey, nombrada por Forbes como una de las cinco mujeres que están cambiando el mundo del empredimiento; Boris Veldhuijzen Van Zanten, miembro Startup Europe Leaders Club, la organización que busca mejorar el clima de negocios para los emprendedores en Europa y apoyarlos con roles definidos en el crecimiento de los mismos; Gillian Morris, cofundadora de Hitlist, una app que alerta a los usuarios cuando hay vuelos económicos para realizar el viaje de sus sueños. La aplicación ha sido reconocida en 83 países como la mejor; Heather Gallagher, directora de tecnología del evento Burning Man que cada septiembre reúne a decenas de miles de personas en el desierto de Black Rock en Nevada (USA).



Además de charlas académicas, los asistentes podrán elegir entre 12 talleres que incluyen: social media, influenciador de viajes, plan de negocios, construcción de redes de trabajo y relacionamiento, innovación de negocios, transformación digital, inteligencia artificial, diseño de servicios, etc.



En el marco del evento, también se llevará a cabo la competencia de emprendimientos, que premiará a los ganadores con 20 mil dólares en efectivo y servicios de Amazon, Sendgrid y CodeSchool. De las 150 iniciativas inscritas, se eligieron 12 que competirán con sus proyectos durante tres rondas en el evento. Hay participantes de Estados Unidos, México, Aruba, Venezuela, Holanda, Tel Aviv entre otros.



Aruba ya se ha perfilado como un destino que ofrece más que sol, mar, y arena. Han destacado también su oferta en compras de lujo y su potencial como destino sostenible. Ahora con ATech, la isla feliz se compromete con la creación de un entorno empresarial competitivo, un centro tecnológico en el Caribe y la creación de un clima favorable para la inversión. Un paso más estratégico para diversificar sus pilares económicos. Negocios | Imprimir | Calificar este artículo: | | (0 Votos ) Comentarios sobre este artículo 0 Enviar el link a un amigo Su Nombre: Su EMail: Nombre destinatario: Email destinatario: Enviar Artículo > EL PERIÓDICO DE LA NOTA Mundo Obama califica de "productiva" su entrevista con Putin sobre Siria (lun 05 sep 2016 08:54) (AFP). El presidente estadounidense Barack Obama calificó de "productiva" la reunión que tuvo este lunes con su homólogo ruso Vladimir Putin sobre un alto el fuego en Siria, tras un previo encuentro fallido al respecto. Ahmad Masud hijo, tras la senda de su padre en Afganistán Al menos dos muertos en disturbios poselectorales en Gabón Latinoamérica Ordenan captura de expresidente del Congreso de Guatemala por corrupción (mar 06 sep 2016 07:58) Un juez penal giró una orden de captura en contra del diputado y expresidente del Congreso de Guatemala, Luis Rabbé, por supuestos actos de corrupción durante su gestión el año pasado, informó este lunes la Fiscalía. Presidente de Colombia: "es mejor una paz imperfecta que una guerra perfecta" Ministro venezolano no teme a acusación por narcotráfico en EE.UU. Negocios El Caribe tendrá su propio Silicon Valley (mié 07 sep 2016 07:48) @arubabonbini. El evento que se realiza por segundo año consecutivo tendrá lugar en el Hotel Hilton Aruba y se centrará en discutir el futuro de la tecnología en la industria de viajes y hospitalidad, la industria financiera, los avances en IoT (el Internet de las cosas), y la inversión en nuevas empresas. Avon una práctica de éxito para la atención multicanal en Latinoamérica Alquiler de oficinas en Bogotá cayó al precio más bajo Economía Lagarde dice que el G20 luchará contra "ataques populistas" al libre comercio (lun 05 sep 2016 08:58) (AFP). El G20 luchará contra los "ataques populistas" al libre comercio para poner de relieve sus beneficios, entre otros para reducir la pobreza, dijo este lunes la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Argentina: industria y construcción en picada, según el gobierno EEUU: solicitudes semanales de subsidios de desempleo suben menos de lo previsto Deportes Organizadores de Paralímpicos de Rio apuestan por venta total de boletos (mar 06 sep 2016 07:49) El comité organizador de los Juegos Paralímpicos que se celebrarán en Rio de Janeiro del 7 al 18 de septiembre anunció este lunes que 1,5 millones de boletos ya fueron vendidos y que el millón restante podría agotarse en los próximos días. Atletismo africano pide endurecer reglas en cambio de nacionalidad Djokovic y tres franceses dentro, Nadal fuera del US Open Gente Pomy Kids, lo nuevo de El Pomar (mar 06 sep 2016 09:03) Con un producto 100% innovador, El Pomar, lanza al mercado un postre lácteo nutritivo, rico y divertido, elaborado especialmente para acompañar las loncheras de los niños; una nueva apuesta que hace la compañía pensando en lo que las mamás quieren darles a sus hijos. Grupo EPM ganó tres Premios CIER Internacional 2016 Después de 25 años, Orlando Ayala se retira de Microsoft