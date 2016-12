Jueves 22 de diciembre de 2016 Mundo Latinoamérica Negocios Economía Deportes Opinión Gente Paute con Nosotros LA NOTA TIENDA Regístrese a nuestro Boletín Regístrese a nuestro Boletín SU EMAIL: INICIO / Negocios / El 43% de las compañías que se enfrentan a un desastre de IT no vuelven a operar El 43% de las compañías que se enfrentan a un desastre de IT no vuelven a operar Negocios | Imprimir mié 05 oct 2016 07:49 Estar una hora desconectado del internet le cuesta miles de millones a las empresas, siendo los bancos y el sector salud los más afectados con la interrupción de sus servicios, sin embargo, es un riesgo que hoy en día no pueden correr otros sectores industriales, comerciales, financieros, gubernamentales, medios de comunicación o educativos.

Según cifras presentadas por Gartner Group el 43% de las compañías que enfrentan una situación de desastre no vuelven a operar y el 29% cierra en dos años. Por otro lado, el 99% de las firmas que pierden servicios de centros de datos por 10 días se declaran en bancarrota en el lapso de un año. Finalmente, el 40% de las empresas que enfrentan una situación de desastre salen del mercado si no tienen acceso a su centro de datos en un lapso de 24 horas.



Las empresas hoy en día deben desarrollar la capacidad para poder administrar, gestionar y guardar la información de la que dependen para el buen funcionamiento de sus compañías y que cada día se enfrentan a situaciones que pueden poner en riesgo la continuidad de sus negocios, sin embargo deben hacerlo de la mano de compañías expertas en este tipo de soluciones.



Luis Estrada, Gerente Comercial para Colombia de C&W Business explicó que hoy no existe compañía que no tenga alojado en algún computador los datos más valiosos de su operación, sus bases de datos de clientes, contactos, procesos, y que requiere un back up pero que ese equipo que tiene los procesos críticos de sus negocios no es garantía de seguridad ni continuidad. Así mismo, indicó que hoy buena parte de la vida ocurre de manera virtual. Por ejemplo, la dinámica económica está llevando a que cada día existan menos transacciones en efectivo trasladando los pagos a sistemas electrónicos; y si bien el dinero existe en físico (papel moneda), el control y los datos de cada cuenta bancaria se encuentran alojados en la nube, por esto los bancos deben garantizar disponibilidad continua de sus plataformas.



Para estos casos C&W Business maneja una plataforma que consiste en una réplica en tiempo real de los datos y sistemas de los clientes. En caso de una falla en su ambiente de TI, se puede transferir automáticamente (o manualmente) para un ambiente offsite. Esta solución se puede considerar como un centro de respaldo de información, en la cual está en la capacidad de ponerla en la nube.



“Hay diferentes modelos: desde la operación más crítica hasta la de menos complejidad, pero todas las organizaciones deben tener alguna modalidad de continuidad y ahí está la otra ventaja, podemos trabajar con cada compañía, comprender sus necesidades y construir una solución específica para sus necesidades,”, añadió Estrada.



La mayor consultora de TI del mundo, Gartner Group, evaluó las 250 mejores empresas proveedoras del servicio de soluciones de continuidad del negocio a nivel global y señaló a C&W Business como una de las 4 mejores del mundo, por su cualidad de integrar y garantizar toda la operación de principio a fin y ofrecer innovadoras soluciones independientes para cada caso particular.



El liderazgo de C&W Bussines, según la consultora, obedece a su capacidad de garantizar un servicio de 24 X 7 gracias a que posee la conectividad, data center, servidores, licencias de software, de datos, administradores y operadores, todo integrado para construir una solución completa que evita gastos y gestión a las compañías. Negocios | Imprimir | Calificar este artículo: | | (0 Votos ) Comentarios sobre este artículo 0 Enviar el link a un amigo Su Nombre: Su EMail: Nombre destinatario: Email destinatario: Enviar Artículo > EL PERIÓDICO DE LA NOTA Mundo Prueba 10000 (mié 05 oct 2016 04:29) ñjfdalñjfadfjasñfjñadfjalñsdfj opuafpu asdfj añdlfjasñdlfjasdfi asdfjasdfas.-f asdfasdñfjañsdfjsd-fa dfñjkasdñflksd.f adfa sfkdl ñjfñalsdfjdñ. Ejército turco entra en Siria como parte de la operación contra el Estado Islámico Balleneros japoneses anuncian acuerdo con ONG Sea Shepherd Latinoamérica Colombia: reunión Santos-Uribe el miércoles sobre paz con FARC (mar 04 oct 2016 04:08) El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se reunirá el miércoles con su predecesor y feroz opositor, Álvaro Uribe (2002-2010), líder del "No" ganador en el plebiscito sobre el acuerdo de paz con la guerrilla FARC, informó este martes la Presidencia. Premian en Ecuador innovadores proyectos socioambiantales latinoamericanos Morales expresa 'profundo dolor' por asesinato de viceministro en Bolivia Negocios ¿Qué debe tener en cuenta una pyme a la hora de invertir en tecnología? (jue 06 oct 2016 12:35) En este tiempo en el que la tecnología es parte de todos, que adaptarse a ella se ha convertido en una obligación y está al alcance de todas las empresas independiente de su tamaño o sector, es recomendable pensar creativamente a través del uso de ella ya que resulta más eficiente a nivel económico y logra impactar en un mercado más amplio en el que cualquier empresa tiene como objetivo para crecer. Jamar celebra 65 años transformado el sector del mueble en Colombia El 43% de las compañías que se enfrentan a un desastre de IT no vuelven a operar Economía Irán quiere recuperar su cuota del mercado petrolero anterior a las sanciones (ministro) (vie 26 ago 2016 08:03) (AFP). Irán insiste en recuperar su cuota de mercado anterior a las sanciones internacionales, declaró el viernes el ministro iraní de Petróleo Bijan Zanganeh, al referirse a la próxima reunión informal de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) prevista en septiembre en Argelia. La economía británica creció 0,6% en segundo trimestre antes del Brexit Catar compra el 10% de la inmobiliaria propietaria del Empire State Building Deportes Rosberg por delante de Hamilton en primeros ensayos libres del GP de Bélgica (vie 26 ago 2016 07:49) (AFP). Nico Rosberg (Mercedes) superó a su compañero de escudería, Lewis Hamilton, líder del campeonato del mundo, en los primeros ensayos del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, este viernes en el circuito de Spa-Francorchamps. La Liga de Campeones, un club cada vez más selecto Joseph Blatter juega su último partido ante el TAS Gente Gómez-Pinzón Zuleta: Firma colombiana del año (vie 07 oct 2016 03:02) En ceremonia realizada en Miami, la firma de abogados Gómez-Pinzón Zuleta recibió el reconocimiento como “Firma Colombiana del año”, posicionándose como líder en la prestación de servicios legales del país. Eciplast anuncia nuevas sedes en el país B.O.G. Hotel, postulado a la versión 23 de los World Travel Awards 2016