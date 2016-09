Lunes 05 de septiembre de 2016 Mundo Latinoamérica Negocios Economía Deportes Opinión Gente Paute con Nosotros LA NOTA TIENDA Regístrese a nuestro Boletín Regístrese a nuestro Boletín SU EMAIL: INICIO / Negocios / Alquiler de oficinas en Bogotá cayó al precio más bajo Alquiler de oficinas en Bogotá cayó al precio más bajo Negocios | Imprimir lun 05 sep 2016 08:14 Mientras la economía del país muestra indicadores al alza, como la inflación, las tasas de interés, entre otros, los precios solicitados para alquilar oficinas de altas especificaciones continúan a la baja, por lo menos en lo que respecta a la capital del país. Así lo establece el más reciente estudio que sobre este mercado realizó la multinacional de servicios inmobiliarios Cushman & Wakefield, según el cual, este indicador se ubicó al cierre del segundo trimestre de 2016 en el nivel más bajo de los últimos dos años.



En efecto, de acuerdo con Diego Rodríguez Rueda, Coordinador de Avalúos, Consultoría e Investigación de Mercados de Cushman & Wakefield para Colombia, el precio solicitado de alquiler se redujo a un promedio de $65.100 mensual por metro cuadrado en el periodo evaluado, mientras que en igual trimestre de 2015 llegaba a $70.400.



Sin embargo, al hacer una comparación con lo observado hace dos años, la caída es aún más pronunciada, y así lo explica el directivo, al señalar que “como consecuencia de la devaluación de nuestra moneda, los precios solicitados de alquiler presentaron una contracción de -44% en dólares, mientras que en pesos fue de -14%. Una comparación anual arroja variaciones de -18% y cerca de -8%, respectivamente”.



Cosa contraria ocurrió con el nivel de absorción neta año corrido, que fue de 65.000 metros cuadrados y corresponde al nivel más alto de los últimos cinco años, lo que, según C&W, corrobora el comportamiento de la vacancia, que disminuyó 1,1 puntos porcentuales frente al segundo trimestre de 2015 y 1,8 puntos porcentuales con respecto al periodo enero-marzo del presente año.



Al hacer una proyección del mercado de Oficinas Clase A para lo que resta de 2016, el informe estima un crecimiento cercano a 7% en el inventario de espacios, ya que se espera la entrega de casi 83.000 metros cuadrados, principalmente en el corredor de El Salitre y otros corredores no tradicionales en el nororiente y noroccidente de la ciudad.



"Se estima que las nuevas entregas generen presión al alza sobre las tasas de vacancia, que podría llegar a cerca de 11%. Sin embargo, no se espera que este aumento de inventario influya firmemente en los valores de alquiler, que podrían caer ligeramente, aunque podrían mantenerse por encima de $63.000 por metro cuadrado", concluye el informe.